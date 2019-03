28A.- Malagrava, De la Concha i Devis, candidats de Podem Balears al Senat

Actualizado 14/3/2019 15:38:14 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Març (EUROPA PRESS) -

Podem Balears ha anunciat la candidatura de Pep Malagrava, Mae de la Concha i Mario Devis com a noms en les llistes de la formació al Senat de cara a les eleccions generals del 28 d'abril. Així, Malagrava serà el candidat de Podem per Mallorca sota la marca 'Unides Podem Veus Progressistes', mentre que la marca a Menorca, Eivissa i Formentera serà la de 'Unides Podem' en la qual De la Concha serà la candidata per Menorca i Devis, per Eivissa i Formentera.

Així ho ha informat la formació a través d'un comunicat difós aquest dijous en el qual han detallat que l'actual cap de gabinet del Vicepresident del Consell Insular, Pep Malagrava, serà el cap de llista per Mallorca.

Per la seva banda, l'actual secretària de Podem a Balears i exdiputada del Congrés, Mae de la Concha, encapçalarà la llista per Menorca mentre que Mario Devis repetirà com a candidat de la formació habitada per les illes d'Eivissa i Formentera.

Respecte a la candidatura a Mallorca, Podem ha aconseguit un acord amb MÉS per Mallorca, Esquerra Unida i Esquerra Republicana de Mallorca mitjançant el qual les formacions es presentaran el Senat sota la marca 'Unides Podem Veus Progressites'. Així, la llista per Mallorca l'encapçalarà Malagrava mentre que l'actual presidenta de l'Institut Balear de la Dóna (IbDona), Rosa Cursach, és la candidata al Senat a proposició de MÉS per Mallorca.

Segons ha avançat Podem, els suplents de Malagrava es repartiran entri Podem i MÉS, mentre que els suplents de Cursach es repartiran entre Esquerra Unida i Esquerra Republicana.