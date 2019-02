28A.- Pericay assegura que "no hi havia més desenllaç possible" que la convocatòria d'eleccions

Publicado 15/2/2019 12:36:36 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Cs al Parlament, Xavier Pericay, ha assegurat aquest divendres que, tal com estava la situació en el Govern central, després de ser rebutjats els Pressupostos Generals en el Congrés, "ja no hi havia més desenllaç possible" que la convocatòria d'eleccions generals anticipades, que tindrà lloc el 28 d'abril.

En declaracions als mitjans de comunicació, Pericay ha dit que el president del Govern, Pedro Sánchez, era una "persona agarrada" al seu càrrec i ha assenyalat que "ja era hora" que convoqués les eleccions. "Estem contents per que hagi passat", ha afegit el també líder de la formació taronja a Balears.

D'altra banda, Pericay ha criticat que durant l'anunci de les eleccions generals, Sánchez ha confós el que és l'"actuació d'un president del Govern i el líder d'un partit". Tal com ha dit, ha estat "una cosa absolutament vergonyosa". "Hem assistit a un míting, mig sermó, que està totalment fora de lloc", ha censurat.

D'altra banda, ha avançat que aquest dilluns es reunirà el comitè executiu de la formació que, previsiblement, ordenarà el calendari d'eleccions primàries dins del partit.