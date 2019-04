28A.- El PI demanarà una tarifa plana entre illes per garantir "una correcta connectivitat"

Publicado 25/4/2019 17:42:36 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PI al Congrés, Francesc Miralles, ha assegurat aquest dijous que demanarà una tarifa plana entra illes per garantir "una correcta connectivitat" i que, així mateix, "pugui fer-se extensible a les principals ciutats de l'Estat".

Des del PI han explicat que, a més, proposaran que alguns trajectes es declarin com Obligació de Servei Públic (OSP), "moltes vegades el lliure mercat i la iniciativa privada no són suficients per garantir els desplaçaments entre Illes".

Per aquest motiu, El PI incidirà que es fixin limitacions a la fluctuació dels preus a l'alça, "evitant d'aquesta forma que l'increment de la demanda derivada de la declaració d'una ruta com OSP pugui suposar un augment dels preus dels bitllets".