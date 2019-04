28A.- UGT demana als partits polítics que es posicionin sobre el plus d'insularitat

Publicado 10/4/2019 13:01:22 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federació d'Empleats i Empleades dels Serveis Públics de la UGT a Balears (FeSP-UGT) ha manifestat aquest dimecres que és "necessari" que cadascun dels candidats dels diferents partits polítics que es presenten a les eleccions es manifestin públicament sobre "el seu posicionament damunt aquest tema i sobre el seu grau de compromís de cara a la seva solució i dotació pressupostària".

Segons han informat, UGT comunicarà al Ministeri de Política Territorial i Funció Pública que ha recollit més de 2.600 signatures en suport a la carta dirigida a la Ministra, Meritxel Batet, en la qual se sol·licita la incorporació de les partides pressupostàries als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), perquè s'incrementi el complement d'indemnització per residència a Balears.

Aquesta campanya, s'ha realitzat a través la plataforma change.org i ha comptat amb l'adhesió del Sindicat Unió Federal de Policia, l'Associació d'Unió de Guàrdies Civils i de la Unió de Militars de Tropa.

Segons s'han explicat mitjançant un comunicat, aquesta es tracta d'una més de les accions que s'estan duent a terme per aconseguir un complement d'insularitat "digne", que permeti al personal al servei de l'Estat "fer front al major cost de vida, habitatge i a les dificultats de desenvolupament personal a Balears".

Després de l'aprovació de dues proposicions no de llei (PNL) en el Parlament balear i en el Senat, l'admissió a tràmit de la queixa al Defensor del Poble presentada per UGT i de les signatures de suport, consideren que "seria necessari i convenient" que els candidats manifestessin la seva postura referent a aquest plus.