Un 48% de les empreses menorquines disminueix la seva facturació al juny

Publicado 8/7/2019 17:23:25 CET

MENORCA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un 48 per cent de les empreses turístiques de Menorca ha disminuït la seva facturació en el mes de juny en relació al mateix període de 2018, segons es reflecteix l'enquesta mensual elaborada per PIME i feta pública aquest dilluns.

"Els empresaris se senten insegurs davant l'actual conjuntura turística a l'Illa, excessivament fràgil, i això fa que no siguin excessivament optimistes de cara a les properes setmanes", ha assenyalat la patronal.

Per sectors, les empreses de lloguer de vehicles presenten un major percentatge d'empreses que han baixat la seva facturació respecte a juny de 2018, mentre que la meitat dels agroturismes asseguren que han facturat igual que l'any passat.

L'enquesta de la patronal apunta que més de la meitat de les empreses relacionades amb el sector comercial segueixen al juny facturant menys que l'any passat. "Es tracta del primer sector que nota la possible baixada en la despesa dels turistes que ens visiten i, a més, l'activitat de creuers tampoc li ha beneficiat aquest mes", han dit.

Per la seva banda, una quarta part de les cafeteries, bars i restaurants enquestats indiquen que han augmentat la seva facturació al juny, mentre que el 36,6 per cent l'ha mantingut respecte a 2018 i el 38 per cent ha empitjorat els seus resultats.

Pel que fa a les empreses nàutiques, PIME indica que s'han vist afectades per la climatologia adversa, de manera que el percentatge que ha facturat més del juny de 2018 ha baixat fins al 14,2 per cent.

Finalment, només un 10 per cent dels habitatges turístics vacacionals han augmentat la seva facturació respecte a l'any passat. "L'activitat es troba totalment limitada per la normativa vigent", han lamentat des de la patronal.