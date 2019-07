El 57% dels balears surt de bars totes les setmanes, un 3% d'ells diàriament

Publicado 17/7/2019 13:35:54 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 57 per cent dels balears surt de bars totes les setmanes i un 3 per cent d'ells diàriament, segons una enquesta realitzada per Madison Market Research, amb la col·laboració de la Societat Espanyola de Dietètica i Ciències d'Alimentació (Sedca).

El document també reflecteix que, a Balears, la cervesa tradicional és la beguda més consumida als àpats i es demana més com més gran és la freqüència amb la qual se sol anar de bars.

Els resultats de l'enquesta determinen que la meitat dels balears, un 51 per cent concretament, consideren saludable el consum d'entre una i dues canyes al dia.

Diverses institucions internacionals indiquen que el consum moderat d'alcohol no ha de superar els 30 g/dia en els homes --tres canyes de cervesa tradicional o 600 ml-- i els 20g/dia per a les dones --dues canyes o 400 ml--, i si s'ingereix és aconsellable fer-ho acompanyada d'aliments sòlids.

A nivell nacional la xifra s'incrementa i, en aquest sentit, el 75 per cent dels espanyols surt de bars totes les setmanes, un 7 per cent d'ells diàriament.

De fet, com recentment s'ha publicat a l'Informe del Consum Alimentari a Espanya 2018 del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, la despesa en aliments, begudes i aperitius fos de la llar va ascendir a 34.539 milions d'euros, la qual cosa equival a prop de 16.432 milions de consumicions en hostaleria.

Segons han explicat des de la Sedca, els horaris laborals i el ritme de vida provoquen, per falta de temps, "una inadequada alimentació i el no poder menjar a casa entre setmana".

"El 40 per cent dels espanyols pensen que menjar o sopar fora és motiu d'un empitjorament de salut i una mala alimentació. No obstant això, esmorzar en restaurants no té per què estar renyit amb portar una alimentació saludable, sempre que s'opti per aliments sans, frescs i equilibrats", han considerat.

SEDCA RECOMANA ELABORACIONS A LA PLANXA I AL VAPOR

Per a això, des de Sedca han creat un document que reflecteix consells per menjar i 'tapear' de forma saludable en hostaleria, durant els cinc moments clau d'alimentació del dia, esmorzo, esmorzar, menjar, berenar i sopar.

Un dels primers consells aportats en el document és anar caminant, en la mesura del possible, a l'establiment desitjat. "És important mantenir-se actiu, i anar caminant als restaurants, és una manera de cremar les calories ingerides", ha sostingut el professor de la Universitat Complutense de Madrid i president del Comitè científic de Sedca, Jesús Román Martínez

Així mateix, s'aconsellen elaboracions a la planxa, al vapor, cuites o fornejades, i la predominança de les verdures i hortalisses en els plats principals.

Per beure, la Sedca recomana optar per l'aigua o per begudes baixes en calories com la cervesa tradicional i sense alcohol. De fet, la cervesa és la preferida dels balears i, segons l'enquesta, després de l'aigua, també pel 51,8 per cent dels espanyols.

En relació als sopars, la Sedca ha recomanat que l'últim menjar del dia ha de ser la "més lleugera", per la qual cosa convé decantar-se per "preparacions lleugeres a força de verdures, hortalisses, mariscs, carns baixes en greix i peixos".