El 58% dels càncers diagnosticats en homes i el 43% en dones estan relacionats amb el consum de tabac

Publicado 31/5/2019 18:07:07 CET

PALMA DE MALLORCA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El 58 per cent dels càncers diagnosticats en homes i el 43 per cent en dones a Balears estan relacionats amb el consum de tabac, segons ha informat la Conselleria de Salut en un comunicat.

Així mateix, s'estima que està relacionat amb un 76 per cent de les morts per càncer en els homes --pulmó i tumors digestius en primer lloc-- i el 57 per cent en les dones --tumors digestius seguits de càncer de pulmó--.

D'altra banda, segons indiquen els resultats de l'Enquesta autonòmica sobre l'ús de drogues en alumnes d'ensenyament secundari (Estudes 2016), l'edat d'inici de consum de tabac es situa entorn dels 14 anys i del consum diari al voltant dels 15 anys.

La prevalença de consum de tabac, tenint en compte el consum de tabac diari per part de la joventut en l'últim mes, és del 9,2 per cent.

Quant a les diferències del seu consum entre tots dos sexes, cal destacar que en l'últim any els resultats indiquen un percentatge més alt de dones que fumen, un 40,7 per cent, enfront del 31,2 per cent dels homes.

Davant aquesta realitat, que situa el consum de tabac com una de les majors amenaces per a la salut pública, la Conselleria de Salut desenvolupa de forma transversal diferents programes per a prevenir i tractar aquesta addicció, i està preparant un pla de lluita contra el tabaquisme per als pròxims anys.

INICIATIVES EN EDUCACIÓ

A l'àmbit educatiu, el Pla d'Addiccions i Drogodependències (Padib) de la Direcció General de Salut Pública i Participació desenvolupa diferents programes de prevenció de drogodependències i conductes addictives en els quals van participar 6.023 alumnes durant el curs escolar 2017-2018.

Els escolars de primària participen en el programa educatiu 'Bon dia, Salut', en el qual es treballa la promoció d'hàbits saludables amb activitats directament relacionades amb el consum de tabac.

En relació a l'educació secundària, existeixen tres programes preventius, dels quals dos aborden el tema del tabac: el programa 'Respir@ire"', programa digital especialitzat en prevenció de consum de tabac, i el programa 'Decideix', orientat a treballar les habilitats socials i la presa de decisions.

També a la Universitat de les Illes Balears (UIB) s'ha convocat aquest any el concurs de fotografia 'Si el tens clar, tria', enfocat en els beneficis interpersonals i socials de l'eliminació de l'hàbit de fumar.

Aquesta iniciativa s'emmarca en el projecte de prevenció de les addiccions en la població universitària que desenvolupa la Conselleria de Salut en col·laboració amb l'Oficina d'Universitat Saludable i Sostenible.

CENTRES DE SALUT

Quant a a la prevenció i tractament del consum de tabac, la Gerència d'Atenció Primària del Servei de Salut Balears realitza en els centres de salut accionis d'assessorament, orientacions i tallers de tractament del tabaquisme per a ajudar la població a abandonar el tabac.

Durant l'any 2018, entre intervencions individuals, grupals i breus que s'han dut a terme des dels centres de salut, s'han creat 51 grups de deshabituació del tabaquisme, amb 656 assistents, dels quals 279 seguien sense fumar un any després dels tallers, la qual cosa suposa un 42,5 per cent del total de les persones que van completar totes les sessions.

Els professionals sanitaris dels centres de salut ofereixen ajuda per a deixar de fumar a totes les persones fumadores que acudeixen a les consultes.

SETMANA SENSE FUM

La Conselleria de Salut promou diverses actuacions amb diferents administracions i entitats socials de Balears durant la Setmana sense Fum --del 25 al 31 de maig-- i el Dia Mundial sense Tabac.

A més de conferències, taules informatives i activitats esportives en totes les illes, el Padib ha instal·lat una carpa al carrer de la Rambla de Palma, per a proporcionar a la ciutadania informació sobre les conseqüències del consum de tabac.

La Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària, el Col·legi Oficial d'Infermeria de Balears, l'Associació Balear d'Infermeria Comunitària i el Servei de Salut col·laboraran mitjançant la realització de proves de cooximetría i espirometría.

Els centres de salut i hospitals de les illes també promouen la instal·lació de taules informatives i espais dedicats a realitzar proves de capacitat pulmonar als fumadors i a orientar-los sobre els beneficis i opcions que tenen per a abandonar aquest hàbit.

Aprofitant la Setmana sense Fum i el Dia Mundial sense Tabac, des de la Direcció General de Salut Pública i Participació s'ha fet difusió de la nova cartelleria sobre el consum de tabac i dels nous dispositius que informen de la prohibició del seu consum en els espais sense fum.

Finalment, cal recordar que la Direcció General de Salut Pública i Participació ha iniciat una nova campanya, que s'iniciarà aquest estiu, per a promoure un ambient saludable al litoral balear.

Mitjançant la campanya 'Platges sense fum, platges saludables' es pretén que els ajuntaments costaners declarin espais de les seves platges lliures de fum, limitant el consum de tabac.