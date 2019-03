8M.- El Consell de Formentera decreta els serveis mínims del seu personal per a la vaga feminista

Publicado 6/3/2019 16:49:13 CET

FORMENTERA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Formentera ha emès un Decret de Presidència per establir els serveis mínims de personal per a la vaga del 8 de març. Així, es cobriran determinats llocs per garantir la prestació dels serveis públics del Consell.

Segons han informat, al Centre de Dia hi haurà tres treballadores familiars, un conductor, un cuiner i un tècnic de discapacitat. Un total de set educadores prestaran servei a les escoletes.

En les oficines d'atenció al ciutadà hi haurà tres auxiliars administratius i a la ITV, un mecànic i un auxiliar administratiu, entre altres llocs.

Així mateix, el Consell ha destacat que el divendres a les 12.00 hores se celebrarà una concentració a la plaça de la Constitució, dins del programa que organitza 'Espai Dones Formentera'.

Els treballadors del Consell podran absentar-se del seu lloc i participar en la concentració entre les 12.00 hores i les 14.00 hores, excepte aquells que formin part dels serveis mínims decretats.

Des del Consell han explicat que les conselleres també se sumaran a la vaga, deixant lliure la seva agenda pública aquest divendres.