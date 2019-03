8M.- Cs participarà en la mobilització feminista d'aquest divendres encara que el partit no secundarà la vaga a Balears

Publicado 6/3/2019 16:39:22 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del Cs en el Parlament, Xavier Pericay, ha avançat que la seva formació "participarà en la manifestació d'aquest divendres en motiu del Dia Internacional de la Dona", encara que ha matisat que "com a partit" no secundaran la vaga, alhora que ha destacat que "qualsevol persona del partit que vulgui fer vaga té llibertat" per fer-ne.

Així ha informat Pericay després de la junta de portaveus d'aquest dimecres en la qual el portaveu de Podem, Alberto Jarabo, ha instat els homes "a participar dels serveis mínims en les seves empreses i dels serveis màxims cada dia de l'any" mentre que el portaveu del PSIB, Andreu Alcover, ha reiterat que "qualsevol reculada en els drets de les dones seria una involució".

"El nostre compromís amb la plena igualtat entre homes i dones és absolut, per aquest motiu participem en les mobilitzacions del 8 de març", ha etzibat Pericay.

Per la seva banda, Jarabo ha remarcat la "necessitat de conscienciació de tots els homes" per "visibilizar" les desigualtats entre homes i dones ja que, segons ha apuntat, "tot i que queda molt per fer, l'acció masculina és essencial per a la igualtat".

"Les dones estan donant un exemple absolut per elles mateixes i sortiran amb força al carrer per exigir igualtat", ha declarat.

Així mateix, Alcover ha fet una "crida" a la "participació i mobilització de tota la societat" de cara a aquest divendres i ha subratllat que "els homes no són aliens" a les reivindicacions feministes. A més, ha assegurat que el 8 de març serà "més important que mai" i, per això, el grup parlamentari socialista "se sumarà de forma unànime" a les accions d'aquest divendres.

"Hi ha qui vol anar marxa enrere en el camí de la igualtat real; quan es parla de drets de les dones, la dreta més reaccionària sent l'amenaça que els llevaran drets als homes, però la societat avança amb els drets de les dones", ha declarat Alcover, qui ha reiterat que que "qualsevol reculada seria dramàtica i una involució".

VALIDACIÓ DEL DECRET LLEI SOBRE VTC

D'altra banda, el ple del Parlament del proper dimarts debatrà la validació del decret llei sobre VTC a Balears en un ple que s'iniciarà a les 09.30 hores i s'allargarà fins a les 15.30 hores, aproximadament, segons ha avançat Pericay.

En aquest sentit, Jarabo ha apuntat que el decret inclou "un equilibri racional" en la ràtio de llicències ja que estableix una llicència de VTC per cada 30 de taxi.

"Sempre hem estat al costat del sector del taxi i hem donat suport a la lluita contra la falsa economia col·laborativa que provoca especulació, precarietat i evasió fiscal", ha expressat.

Per la seva banda, Alcover ha destacat que Balears "ha estat capaç d'evitar els problemes d'altres comunitats" i ha subratllat la tasca del Govern per "coordinar sectors i arribar a una solució satisfactòria per a les parts".