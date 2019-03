8M.- La Delegació de Govern de Balears no tindrà agenda pública aquest divendres per recolzar la mobilització feminista

Publicado 4/3/2019 13:45:17 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Govern a Balears, Rosario Sánchez, ha anunciat aquest dilluns que la Delegació de l'Executiu central no tindrà agenda pública aquest divendres per donar suport a les mobilitzacions feministes convocades el 8 de març, Dia Internacional de la Dona.

Així ho ha indicat Sánchez en declaracions als mitjans, qui també ha confirmat que assistirà a les manifestacions convocades per a aquest divendres per sindicats i el Moviment Feminista de Mallorca.

Cal recordar que el Govern ha acordat avançar al dijous el Consell de Govern d'aquesta setmana per recolzar la vaga feminista, si bé els membres de l'Executiu no faran vaga com a tal.