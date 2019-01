Abascal critica al PP per lliurar-se a les tesis nacionalistes a Galícia, Balears, Catalunya i Euskadi

Publicado 30/1/2019 14:59:03 CET

El president de Vox, Santiago Abascal, ha criticat aquest dimecres contra el PP per, al seu judici, lliurar-se a les tesis nacionalistes en territoris com Galícia, Balears, Catalunya i Euskadi. "El PP nacional ja no existeix", ha assegurat.

En una anotació en el seu perfil en Twitter, el dirigent de Vox carrega contra el PP arran de que el president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, se sumés a una iniciativa del Bloc Nacionalista Gallego (BNG) per instar el Govern a negociar el traspàs de totes les competències pendents a Galícia. La mesura va ser aprovada per unanimitat a la Càmera gallega, on el PP compta amb majoria absoluta.

Per al líder de Vox això evidencia que el PP gallec és un partit "amb discurs nacionalista" i ho suma a les crítiques al PP de Balears, al que imputa "perseguir el castellà".

S'uneix així a les crítiques que ha abocat l'expresident balear José Ramón Bauzá, que va deixar el seu escó al Senat després de criticar la política lingüística dels 'populars' a les Illes.

A través d'una carta, Bauzá va acusar el seu partit d'haver estat a Balears "el que ha sembrat i regat un nacionalisme que l'esquerra no ha necessitat més que explotar".

PP BASC: "CLIENT DE LA PERRUQUERÍA DE BILDU"

Al seu repàs, Abascal també critica el PP basc i al PP català. De la seva antiga formació, va ser diputat al Parlament basc entre 2004 i 2009, diu que és "client de la perruqueria de Bildu" i assenyala que "s'extingeix a poc a poc".

De la formació a Catalunya, recalca que també desapareix i que està "rendida" i al "entreguisme".