ABSI considera "impossible" construir 1.000 HPO en una legislatura i demana "serietat" al Govern

L'entitat planteja atorgar incentius fiscals a propietaris i ajudes al lloguer per a inquilins

El president de l'Associació Balear de Serveis Immobiliaris (ABSI), Toni Gayà, ha alertat aquest dimecres que la construcció de 1.000 Habitatges de Protecció Oficial (HPO) en una sola legislatura és "impossible" i ha demanat al Govern "més serietat" a l'hora de tractar la problemàtica de l'habitatge a Balears mitjançant "anuncis reals".

Així s'ha expressat Gayà en una roda de premsa en la qual ha sol·licitat una reunió amb el conseller de Mobilitat i Territori, Marc Pons, per apropar postures en matèria d'habitatge. Des d'ABSI han plantejat atorgar incentius fiscals a propietaris i ajudes al lloguer per a inquilins com a solucions al conflicte, a més de considerar que s'ha de "regular" el mercat encara que sense limitar els preus del lloguer ja que, segons Gayà, "això llevaria habitatges del mercat".

"És un tema molt delicat, cal asseure's a parlar i arribar a consensos, és molt important col·laborar amb els gestors públics; ells tenen el comandament, nosaltres l'experiència", ha considerat Gayà.

"ÉS IMPOSSIBLE CONSTRUIR 1.000 HPOs EN UNA LEGISLATURA"

Des d'ABSI han retret a partits polítics que durant la campanya electoral hagin promès la construcció "de milers" de HPOs ja que, segons Gayà, en una legislatura "no es poden fer 1.000" habitatges protegits.

"Abans de fer grans anuncis cal fer grans estudis. El gran problema és que la gent pensa en les ofertes que es van fer durant les eleccions, quan ens van vendre una moto impressionant", ha opinat Gayà.

Així, des d'ABSI han demanat "més serietat" al Govern per realitzar "anuncis reals" a més de sol·licitar una reunió amb Pons per conèixer les "intencions reals" del Govern en matèria d'habitatge.

En concret, el president d'ABSI s'ha referit als anuncis de construcció de 1.800 HPO a la zona de Son Busquets i ha apuntat que la zona no està preparada per absorbir "de cop" un augment del trànsit en relació a infraestructures, trànsit o subministrament de serveis.

AJUDES A INQUILINS I INCENTIUS FISCALS A PROPIETARIS

"És un tema molt delicat, cal asseure's a parlar i arribar a un consens", ha reiterat Gayà. Així mateix, des d'ABSI plantegen atorgar ajudes econòmiques a inquilins i incentius fiscals a propietaris per abordar la problemàtica de l'habitatge a Balears, unes mesures que, segons ha defensat, estarien condicionades a una baixada dels preus.

Sobre la regulació dels preus del lloguer, ABSI s'ha mostrat contrària a la limitació de preus en considerar que els propietaris percebrien una "falta de rendibilitat", per la qual cosa llevarien els seus habitatges del mercat. "Hi haurà menys habitatges de lloguer", ha alertat, encara que també ha reconegut que és "necessari" regular però cal "fer-ho bé".

"ELS PREUS ELS MARCA EL MERCAT, NO LES IMMOBILIÀRIES"

En la mateixa línia, ha assenyalat que la vida a les Illes és "més cara" que a la Península, per la qual cosa ha retret "fer demagògia només" amb el preu dels lloguers. "Vivim a Mallorca, aquí tot és més car, també construir", ha afegit.

En aquest sentit, el president d'ABSI ha assenyalat que els preus de l'habitatge "els marca el mercat" i que els preus del mercat "no el marquen les immobiliàries, sinó la gent". A més, ha considerat que els anuncis a pàgines web "pugen els preus" en determinades zones, a l'hora que ha reconegut que el preu "real" de l'habitatge "no té res que veure" amb el preu de mercat.

Preguntat per la Llei d'Habitatge balear, que preveu la cessió d'habitatges de grans propietaris a mans de l'Executiu autonòmic a canvi de compensacions, Gayà ha assenyalat que "molts" grans propietaris -persones físiques o jurídiques amb més de deu propietats- "no són només empreses, sinó també bancs" que "no paguen comunitats" i poden generar "problemes" a altres propietaris.

"Degraden pisos al mantenir-los tancats, la qual cosa també degrada la zona, pel que cal donar sortida a aquests pisos", ha apuntat Gayà.

SUPORT "SENSE FISSURES" A UN HABITATGE DIGNE

Així mateix, Gayà ha aprofitat l'ocasió per felicitar al nou Executiu autonòmic i ha expressat el seu "suport" a un habitatge digne "sense fissures", encara que "sense jugar" amb el dret a la propietat privada.

"Som apolítics, no treballem amb dretes o esquerres sinó que estenem la mà a qui està al Govern, és molt important col·laborar amb els gestors públics", ha manifestat.

MESURES CONTRA 'OKUPES' I DIGNIFICACIÓ DEL SECTOR IMMOBILIARI

En un altre ordre de coses, Gayà també s'ha referit al "greu problema" de les 'okupacions' d'habitatges i s'ha mostrat partidari de generar "mesures legals" per "expulsar els 'okupes'" al considerar que impliquen inseguretat jurídica als propietaris.

A més, ha advocat per "dignificar" el sector immobiliari a través de la regulació de la professió.