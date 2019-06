ABSI s'oposa a creació de VPOs si és per regular el preu del lloguer

Publicado 5/6/2019 18:01:41 CET

Creuen "necessari" mantenir una trobada amb el nou equip de govern municipal

PALMA DE MALLORCA, 5 Juny (EUROPA PRESS) -

L'Associació Balear de Serveis Immobiliaris (ABSI) ha manifestat aquest dimecres que s'oposa a la creació d'habitatge protegit (VPO) si el motiu de la seva construcció té com a finalitat regular el preu del lloguer".

En un comunicat, han constatat que la construcció dels 1.500 habitatges protegits (VPO) --una mesura anunciada aquest dimarts per PSIB, Unides Podem i MÉS per Palma-- suposa, "a curt termini", una ajuda a totes aquelles famílies amb recursos limitats que no poden fer front als lloguers actuals en determinades zones de la capital balear.

Segons han assenyalat, és una mesura a la qual es van comprometre "tots" els partits polítics sense excepció, per la qual cosa "no estaria justificat que no es dugués a terme". No obstant això, "si el motiu de la construcció d'habitatge social té com a finalitat regular el preu del lloguer, des d'ABSI ens oposem a aquesta mesura", han asseverat.

"Creiem que la regulació del preu del lloguer no se soluciona amb aquest tipus de mesures sinó amb una nova reforma de la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU)", han assegurat.

Tal com han dit, l'última modificació realitzada pel Govern de Pedro Sánchez el març passat posa "en perill" la garantia que té el propietari d'un habitatge en benefici de l'arrendatari.

Per això, demanen al nou govern que es formarà en les properes setmanes que "tingui en compte l'opinió" de les immobiliàries a l'hora de dur a terme propostes i reformes.

Així mateix, assenyalen que la construcció de nous habitatges accessibles a determinats punts de l'illa suposarà una devaluació en el preu del lloguer d'aquestes zones.

Per tot això, des d'ABSI creuen "necessari" mantenir una trobada amb el nou equip de govern municipal per expressar-li el seu punt de vista i consensuar la millor solució.