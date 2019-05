Absolt un arquitecte que estava acusat de proposar falsejar un informe pericial

Publicado 23/5/2019 12:34:26 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Maig (EUROPA PRESS) -

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de Balears ha absolt aquest dijous a un arquitecte que, inicialment, estava acusat de proposar que es falsifiqués un informe pericial. Tant l'acusació particular com la Fiscalia han retirat l'acusació i, per tant, la sentència ha estat absolutòria.

Inicialment, la Fiscalia sol·licitava una condemna de quatre anys i mig de presó per un delicte de suborn en concurs amb un delicte de fals testimoniatge en grau de temptativa, però, finalment, ha considerat que no s'ha produït cap delicte.

Segons l'escrit acusatori inicial, l'home havia estat designat d'ofici com a perit judicial en una demanda civil entre unes empreses, que s'estava tramitant a Palma. Havia d'elaborar un informe per aclarir diversos punts de controvèrsia.

La Fiscalia acusava l'arquitecte d'haver organitzat una reunió amb l'administrador d'una de les empreses i l'arquitecte que habitualment treballa amb aquesta, en la qual els hauria comunicat la seva intenció que l'informe fos favorable a les pretensions de l'empresari. Finalment, després d'estudiar el cas, tant l'acusació particular com el Ministeri Fiscal han retirat els càrrecs.