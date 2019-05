Acabar amb les autonomies, l'opció preferida de la votants del PP i Vox, segons el CIS

Publicado 30/5/2019 20:33:40 CET

MADRID, 30 Maig (EUROPA PRESS) -

El baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) del present mes de maig revela que el 41,8% dels espanyols aposta per no tocar l'Estat autonòmic i deixar-ho tal com està, una opció que continua sent la majoritària en el conjunt del país i també entre els votants del PSOE, Unides Podem i Ciudadanos, però no així dels del PP i Vox, que advoquen majoritàriament per acabar amb les autonomies.

En concret, són els votants que confiaran en el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, en les eleccions del passat 28 d'abril els que més advoquen per no modificar l'actual configuració de país, un 57,3%, seguits dels d'Unides Podem (47,3%), i de Ciudadanos (44,2%).

La següent fórmula sobre el sistema territorial d'Espanya amb més suport a nivell nacional és la d'un Estat amb un únic Govern central, sense autonomies, que recolza el 15,8% dels enquestats.

Aquesta és, a més, l'opció preferida entre els qui asseguren haver votat el passat 28A al president del PP, Pablo Casado (un 37,9%) i entre els qui ho van fer al líder de Vox, Santiago Abascal (un 50%), segons les dades de l'enquesta creuats amb els de recompte de vot recollits per Europa Press.

JUNTS, AMB MÉS VOTANTS PRO-AUTODETERMINACIÓ QUE ERC

En tercera posició se situa la possibilitat de dotar a les comunitats de major autogovern, avalada pel 13,8% dels espanyols i l'opció per la qual s'inclinen la majoria dels votants d'En Comú (48,4%), PNB (51,4%) Coalició Canària (57,1%) i Compromís (50%), seguida de la de restar competències a les autonomies, que recolzen l'11,6% dels enquestats.

Finalment, l'opció de l'autodeterminació, això és, la possibilitat reconèixer a les comunitats la possibilitat de convertir-se en Estats independents, suma un 9,1% en el conjunt de l'enquesta i és l'aposta de la major part dels votants de Junts (91,2%) i d'Esquerra Republicana (82,8%).