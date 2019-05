Acusat de maltractaments nega els fets: "La meva exdona vol els diners per a pagar la universitat dels nostres fills"

Publicado 27/5/2019 14:49:32 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Un home acusat de maltractaments a la seva exparella i abusos sexuals als seus fills ha negat aquest dilluns els fets i ha assenyalat que per a ell està "clar" el motiu de la denúncia: "La meva exdona vol els diners per a pagar la universitat dels nostres fills".

No obstant això, la Fiscalia demana a l'acusat una pena de total de 21 anys de presó per aquests fets que van ocórrer almenys entre 2003 i desembre de 2017. El judici té lloc aquest dilluns en la Secció Segona de l'Audiència Provincial de Balears.

Segons ha explicat, des que es van casar la seva dona "ho portava tot". "Ha comprat les cases que ha volgut, els mobles, els cotxes, tot. Passem d'un nivell econòmic bastant bo a no tenir un duro", ha remarcat.

Així, ha assenyalat que "sempre" li "comprava el més car" a un dels seus fills i que es gastava els diners "en viatges". "Ara he sabut que teníem préstecs -tant amb entitats bancàries com amb coneguts-" ha dit.

En termes generals, ha negat tots els fets. "Mai en la vida", ha repetit com a resposta en les diverses ocasions en les quals ha estat preguntat tant per si els havia amenaçat, sotmès a maltractaments o a abusos.

D'altra banda, ha explicat que la seva dona li menyspreava amb freqüència per ser "de poble".

Per part seva, la víctima, la seva exdona, ha relatat diferents episodis violents. El primer d'ells quan estava embarassada del seu fill petit: li va clavar un penjador a la cama. També ha explicat que la va arribar a amenaçar amb un ganivet i que, si en aquest moment, no haguessin estat els seus fills "no estaria viva". "El físic era dolent, però la por i la tristesa era el pitjor", ha manifestat.