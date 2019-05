La Aetib aprova la convocatòria dels Premis Turisme de Balears 2019

Publicado 1/5/2019 14:44:45 CET

El Consell de Direcció de l'Agència d'Estratègia Turística de Balears (Aetib) ha aprovat aquesta setmana la convocatòria dels Premis Turisme 2019, que reconeixen l'esforç i la dedicació de persones, empreses i institucions a favor del turisme.

Segons ha informat la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme en un comunicat, aquests premis pretenen ser un instrument per a estimular comportaments professionals i iniciatives que contribueixin a millorar la imatge turística de Balears i dels seus serveis turístics.

Les distincions, que són honorífiques, s'atorguen en diferents categories: el coneixement i recerca aplicats al turisme; la millor iniciativa de turisme sostenible; la dedicació professional a favor del turisme; la creació de noves experiències; i les bones pràctiques a favor de la igualtat de gènere.

L'objectiu és, en definitiva, potenciar el treball conjunt del sector per a posicionar Balears com a destinació més competitiva i de gran qualitat, així com reconèixer i incentivar les bones pràctiques.

En la primera edició, l'any 2016, es van rebre 62 candidatures, i en les altres dues, 36.

Les candidatures són valorades per un jurat format pels membres del Consell de Direcció de la Aetib i de la Direcció General d'Innovació, així com per persones físiques o representants d'entitats lligades al turisme com la Universitat de les Illes Balears (UIB), els sindicats o entitats socials que treballen la defensa del medi ambient.

L'Institut Balear de la Dona (IBDona) té veu sense vot per a assessorar el Jurat en la categoria de les bones pràctiques en igualtat de gènere.

El termini per a la presentació de candidatures s'obrirà quan la Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme publiqui la resolució de la convocatòria en el BOIB, i els guardons es lliuraran durant la IV Nit del Turisme, que se celebra el Dia Mundial del Turisme (27 de setembre).