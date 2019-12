Armengol i Hila presenten a la ciutadania la nova flota de busos de l'EMT

Actualizado 14/12/2019 15:51:50 CET

El Govern ha aportat 7,1 milions a través del fons de capitalitat i del fons Feder per a la compra de 100 nous busos de gas natural

PALMA DE MALLORCA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, i el batle de Palma, José Hila, han presentat aquest dissabte a la ciutadania la nova flota de busos de l'EMT.

Segons ha informat l'Executiu balear en una nota de premsa, l'EMT ha adquirit 100 nous busos, que funcionaran amb gas natural, per un valor de 32 milions d'euros.

En aquest sentit, el Govern ha assenyalat que del total de la inversió ha aportat 7,1 milions d'euros a través del fons de capitalitat i del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder).

També, ha explicat que d'aquest centenar de nous vehicles, 20 començaran a funcionar abans que acabi l'any, mentre que la resta ho farà abans de la primavera de 2020.

ARMENGOL REIVINDICA EL TRANSPORT PÚBLIC D'ACORD A l'AGENDA 2030

Per la seva banda, Armengol ha destacat la "col·laboració institucional" per poder dur a terme "polítiques que donin solució a les necessitats de la ciutadania i permetin aconseguir reptes, com el mediambiental".

En aquest sentit, ha reivindicat el transport públic com "la solució més còmoda, més econòmica i més respectuosa amb el medi ambient".

Igualment ha considerat l'impuls del transport públic com a "fonamental" per iniciar una "transició eficient" i complir així amb l'Agenda Balear 2030.

HILA APOSTA PER LA "SOSTENIBILITAT"

Per la seva banda, el batle de Palma, José Hila, ha afirmat que "la sostenibilitat és una aposta estratègica, un objectiu prioritari de l'Ajuntament de Palma".

En aquest sentit, ha recordat que a partir del proper dia 18 de desembre, començarà "una revolució a l'EMT" amb una oferta de "més qualitat, més freqüències i busos més sostenibles".

Segons Hila, amb aquesta iniciativa "es millora el transport públic per donar una alternativa i sumar restriccions al vehicle privat al centre".

L'EMT CELEBRA UN DISSABTE DE PORTES OBERTES Al PÚBLIC

D'altra banda, l'EMT ha organitzat aquest dissabte una jornada de portes obertes a la Plaza Joan Carles I perquè els interessats puguin conèixer la nova flota de busos fins a les 20.00 hores.

En aquest sentit, podran visitar tres dels nous busos de 12, 15 i 18 metres. A més també és possible recollir plànols amb informació sobre la nova xarxa de transport que s'implantarà dimecres que ve.

La jornada es complementa, ha informat l'Ajuntament de Palma, amb animació infantil amb pinta-cares que han tingut lloc aquest matí i es repetiran entre les 17.00 hores i les 19.00 hores.