Aguilera presenta una denúncia davant Inspecció de Treball per les condicions en les quals exerceix com a diputat

Publicado 18/3/2019 10:45:37 CET

EIVISSA, 18 Març (EUROPA PRESS) -

El diputat del Grup Mixt, Salvador Aguilera, ha presentat una denúncia davant Inspecció de Treball per la "falta de drets i recursos necessaris" que considera que té per exercir la seva tasca en el Parlament.

En la denúncia, el parlamentari ha sol·licitat que Inspecció es presenti en les instal·lacions que ocupa per comprovar com el seu assessor no disposa dels mitjans necessaris per exercir les seves funcions.

També ha demanat que s'insti a la Mesa del Parlament al fet que es reconeguin al diputat amb caràcter retroactiu els mateixos drets que a la resta de membres del Grup Mixt i diputats de la resta de grups parlamentaris.

En la denúncia, Aguilera recorda que el passat mes de juny es va donar de baixa del grup parlamentari Podem Balears, passant a formar part del Grup Mixt. Inicialment, ha denunciat, la taula del Parlament no li va facilitar els mitjans necessaris.

A l'octubre, ha dit, se li va facilitar un terminal i mobiliari necessari en una sala que tenia funcions polivalents i improvisadament va complir tasques a partir de llavors de despatx de diputat. Així, Aguilera ha criticat la "provisionalitat" en la qual es troba, que no s'ha revertit a punt de finalitzar aquesta legislatura.

També, els membres del Grup Mixt van presentar un escrit demanant un informe que justifiqui el fet que dos grups parlamentaris amb el mateix nombre de components tinguin un repartiment "desigual" de preguntes en la sessió de control del ple, així com el "desigual" nombre de representants en les diferents comissions.

Davant el tracte asimètric, van sol·licitar la justificació jurídica d'aquesta situació, ha conclòs Aguilera.