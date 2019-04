Air Nostrum recupera el 100% dels vols d'aquest dimecres que s'havien cancel·lat per la vaga

Publicado 17/4/2019 10:12:46 CET

VALÈNCIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Air Nostrum, en coordinació amb Iberia, ha aconseguit reprogramar el 100% dels vols per a aquest dimecres inicialment cancel·lats com a conseqüència de la vaga que havia convocada pel Sindicat Español de Pilots de Línies Aèries (Sepla).

En la matinada del dimarts els representants d'Air Nostrum i del Sepla van aconseguir un acord amb el qual es posava fi a la vaga de pilots de l'aerolínia convocada per a Setmana Santa.

Les altes hores a les quals es va signar aquest acord i la "dificultat tècnica" del procés van fer "impossible" recuperar els 47 vols cancel·lats per ahir, però la companyia ha aconseguit reprogramar la totalitat dels vols per a aquest dimecres.

D'aquesta manera, s'han aconseguit recuperar els 52 vols inicialment cancel·lats i, al llarg de la jornada, es van a anar activant gradualment els vols recuperats.

Als passatgers afectats per les cancel·lacions d'avui als quals no se'ls havia pogut oferir una alternativa "raonable" se'ls mantindrà la seva plaça en el vol original. Aquells que ja tenien assignades altres alternatives de reubicació i vulguin reprendre el seu vol original hauran de cridar Serviberia (901 111 500) o a l'agència de viatges on van contractar el seu bitllet.

Els vols dels dies 22, 23 i 24 d'abril s'operaran "amb total normalitat", ja que, encara que eren jornades de vaga, no havien arribat a cancel·lar-se. Per tant, els passatgers que tinguin bitllets per a aquests dies podran volar sense cap problema. En cas de dubte, poden consultar amb Serviberia (901 111 500) o a la seva agència de viatges.