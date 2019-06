Aixa-Llaüt indica que ja han aplicat "mesures correctores" als alumnes que van fer la salutació nazi

Publicado 25/6/2019 13:24:51 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Juny (EUROPA PRESS) -

El col·legi d'educació concertada Aixa-Llaüt ha indicat que ja ha aplicat "mesures correctores" als alumnes que es van fer una foto realitzant la salutació nazi al costat de dues banderes d'Espanya --entre altres inscripcions, una d'elles tenia el símbol de Vox-- para, posteriorment, publicar-la a xarxes socials.

Segons han indicat des del centre, "és un fet aïllat" que "no ha sortit del centre cap als alumnes". "No és propi del centre, ningú no imparteix aquest tipus d'ideologia", han manifestat per després afegir que "està prohibit fer apologia de qualsevol ideari polític o penjar banderes de cap tipus".

A més, han remarcat que els alumnes "han manifestat penediment no només per la repercussió mediàtica si no pel fet en si". "Ho qualifiquen d'error molt greu", han indicat.

En aquest sentit, han explicat que els alumnes van fer la salutació "de manera inconscient perquè no saben, pràcticament, ni què estan fent ni què significa".

Des del centre han explicat també que "l'ús de mòbils està totalment prohibit, encara que de vegades els colen".

Així mateix, han explicat que ja han parlat amb els alumnes i, principalment, amb les seves famílies i "s'han aplicat mesures correctores", encara que han precisat que no les faran públiques per preservar la intimitat del menor.