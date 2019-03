Aixequen 35 actes per tinença d'estupefaents i tres d'armes durant el cap de setmana a barris de Palma

Publicado 18/3/2019 15:12:46 CET

Han detingut vuit persones per diferents delictes

PALMA DE MALLORCA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha realitzat aquest cap de setmana dispositius als barris de Palma de zona del Passeig Marítim del Passeig Marítim, plaça Gomila, barri de Pere Garau i Santa Catalina per donar resposta a les queixes veïnals, i amb els quals han aixecat 35 armes per tinença de substàncies estupefaents i 3 d'armes prohibida en via pública.

En un comunicat emès pel cos policial, s'ha informat que es proposaran per sanció, s'inspeccionaran dos locals i, així mateix, s'han detingut un total de vuit persones per diferents delictes.

La matinada del dissabte a les 04.30 hores, van detenir cinc joves --quatre d'ells menors d'edat-- per un robatori amb violència comès a dues noies al Passeig Marítim a l'altura de l'Auditorium.

En termes més concrets, els detinguts van acorralar a dos joves per

intimidar-los i fins i tot agredir a una d'elles perquè els donessin diners que

portaven damunt. Els agents que formaven part del dispositiu i que, justament, es trobava a la zona es van apropar i els van detenir per presumptament cometre un robatori amb violència i intimidació.

Així mateix, la matinada del diumenge també es va detenir a un individu de 19 anys per un altre robatori amb violència amb intimidació, després que suposadament abordés a una dona per sostreure-li la seva bossa, forcejant amb la mateixa. Al moment de la detenció, el detingut va haver de ser reduït en voler copejar a diversos agents.

D'altra banda, també es va detenir altres dues persones més durant aquesta matinada, un per amenaces i un altre per resistència a agent de l'autoritat.