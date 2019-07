Alicia Sintes participarà en els seminaris de la Universitat Internacional Méndez Pelayo

Publicado 1/7/2019 12:59:28 CET

PALMA DE MALLORCA/SANTANDER, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La investigadora i directora del Grup de Relativitat i Gravitació de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Alicia Sintes, participarà en la primera edició de l'escola en partícules físiques i cosmologia de la Universitat Internacional Méndez Pelayo (UIMP), titulada 'New windows to the Universe: gravitional waves and multi-messengers'.

El seu equip va ser l'únic espanyol que va participar des del seu inici en el projecte responsable de la primera detecció d'ones gravitacionals, que es va produir el 14 de setembre. Aquesta fita es va premiar en 2017 amb el Premi Nobel de Física i el Premi Princesa d'Astúries d'Investigació.

La ministra d'Hisenda en funcions, María Jesús Montero; el Premi Nobel de la Pau 2006, Muhammad Yunus, i el filòsof Fernando Savater seran alguns dels protagonistes destacats dels cursos i seminaris programats per la UIMP de Santander aquesta setmana, en la qual també arrencarà l'activitat al campus de Las Llamas.

Muhammad Yunus, qui també és Premio Príncep d'Astúries de la Concòrdia 1998, serà investit Doctor Honoris causa de la UIMP el dissabte 6 de juliol, a les 19.00 hores, en el Paranimf de la Magdalena.

Per la seva banda, Montero inaugurarà el dilluns, 1 de juliol, la trobada 'Imposició sobre la riquesa', en el qual es tractaran qüestions com la reforma de l'Impost de Successions, la tributació del capital, la distribució del patrimoni i la fortuna a Espanya, a més del fonament filosòfic de certs gravàmens.

La secretària d'Estat d'Hisenda, Inés Bardón, clausurarà el dimecres aquestes jornades, per les quals passaran professionals del Banc d'Espanya, el Tribunal Constitucional o el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, i que també acolliran a professors de les universitats de Barcelona, Navarra, Extremadura o Zaragoza.

La responsabilitat civil o patrimonial de l'Estat i l'evolució del Dret Administratiu a Espanya s'abordaran en el seminari 'La responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques i de les entitats del sector públic institucional', que se celebrarà sota la direcció del catedràtic de Dret Administratiu i professor emèrit de la Universitat de Cantàbria (UC) Luis Martín Rebollo, i comptarà amb la presència del president del Govern càntabre, Miguel Ángel Revilla.

Així mateix, entre el dilluns i el divendres, passaran per aquest curs el magistrat del Tribunal Suprem i vocal del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) Rafael Fernández Valverde, el magistrat del Tribunal Suprem César Tolosa Tribiño (expresident del Tribunal Superior de Justícia de Cantàbria) o el catedràtic de Dret Administratiu de la UC Juan Manuel Alegre Àvila.

El sector mèdic i sanitari tindrà la seva representació amb la XIII 'Trobada i-Salut i Telemedicina. La transformació digital de la salut' i les jornades RRI a Espanya i el seu model d'incorporació en els instituts d'investigació sanitària. En ambdues cites participarà la directora general de l'Institut de Salut Carlos III, Raquel Yotti Álvarez. El curs 'Present i futur de la teràpia amb cèl·lules CART' es desenvoluparà entre el dijous i el divendres, 4 i 5 de juliol.

La 18 edició de l'escola de farmacologia de l'Institut Fundació Teófilo Hernando se celebrarà sota el títol 'Frontier Biomarkers and Drug Discovery for the Early Diagnosi and Treatment of Alzheimer's Disease' i comptarà amb la intervenció del catedràtic emèrit de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Madrid Antonio G. García, qui també impartirà la conferència 'Alzheimer: diagnòstic precoç per tractar millor', dins del cicle 'En context', el dilluns 1 de juliol a les 19.00 hores, en el Paranimf del Palau amb entrada lliure fins a completar aforament.

Per la seva banda, el filòsof Fernando Savater assistirà el dimecres a la trobada 'Periodisme de debò', organitzat en col·laboració amb l'Associació de Periodistes de Cantàbria (APC) i la Federació d'Associacions de Periodistes d'Espanya (FAPE).

La conferència de clausura d'aquest seminari serà a càrrec de l'expert en ètica periodística de la Fundació Nou Periodisme Iberoamericana, fundada per Gabriel García Márquez, Javier Darío Restrepo Ramírez.

El Consell Econòmic i Social d'Espanya (CES) celebrarà en la UIMP la seva 25 trobada, que aquest any s'ha batejat 'La situació socioeconòmica i laboral a Espanya. Reptes: estabilitat i desenvolupament sostenible' i que obrirà la presidenta en funcions del CES, María del Carmen Barrera Chamorro.

En el curs 'Aules per a la igualtat: El valor de coeducar', dirigit professors, estaran la delegada del Govern per a la Violència de Gènere, Rebeca Palomo Díaz; la directora de l'Observatori Nacional de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació (ONTSI), María Ángeles Sallé Alonso; o la directora de l'Institut de la Dona i per a la Igualtat d'Oportunitats (IMIO), Rocío Rodríguez Prieto.

LAS LLAMAS

A més, el dilluns arrencarà l'activitat d'aquest curs acadèmic al campus de la UIMP en Las Llamas, amb el Màster universitari en ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera, que inaugurarà la secretària general de l'Institut Cervantes, Carmen Noguero, i el curs 'Correcció i estil en espanyol: producció de textos escrits en l'àmbit acadèmic i professional'.

Altres cursos programats per a la setmana vinent són: 'Nous reptes en la caracterització i conservació dels béns del Patrimoni Cultural', que se celebrarà des del dimarts, 2 de juliol, fins al divendres, 5 de juliol; 'Historiografia i metodologia històrica: nous reptes', entre el dilluns i el divendres; i 'L'empresa social i els objectius de desenvolupament sostenible', de dilluns a divendres.

ACTIVITATS CULTURALS

Pel que fa a les activitats culturals, l'escriptor Nando López protagonitzarà els Dimarts literaris, mentre que el dimecres Diego Doncel estarà a les Vetllades poètiques.

Aquesta nit, el Paranimf de Las Llamas acollirà el concert de l'Orquestra UIMP, a partir de les 20.30 hores.

El mestre alemany Christian Zacharias oferirà, el dilluns a les 20.30 hores, un recital de piano en el Teatre Casyc.