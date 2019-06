Almudena Domínguez, nova cap de la Demarcació de Costes a Balears

Publicado 3/6/2019 13:43:58 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Juny (EUROPA PRESS) -

Almudena Domínguez Garcés ha pres possessió com a nova cap de la Demarcació de Costes en Balears després del seu nomenament per part de la Direcció general de la Sostenibilitat de la Costa i el Mar, dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica.

Segons han explicat des de la Delegació del Govern a Balears en un comunicat, la delegada Rosario Sánchez ha rebut aquest dilluns a la nova responsable per mantenir una primera va reunir de treball i abordar amb ella la situació d'aquest departament.

Domínguez substitueix en el càrrec a Adriana Pousa, que va cessar en aquestes funcions a la fi del passat mes d'abril, i és llicenciada en Economia i Periodisme, i funcionària de carrera del Cos Superior d'Administradors Civils.

En aquest sentit, ha ocupat diferents llocs a l'Administració General de l'Estat, també a la mateixa Delegació del Govern a les Illes, com a cap de servei a l'àrea de Foment i d'Indústria i Energia.

Com a experiència més recent, des de l'any 2013 i fins al passat mes de febrer va assumir la direcció de la Gerència Territorial de Justícia a Balears.