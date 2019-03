Amics de la Terra alerta que l'Aeroport de Palma i Ses Fontanelles "són incompatibles" i "cal escollir"

Publicado 12/3/2019 12:41:13 CET

L'organització ecologista Amics de la Terra Mallorca ha alertat aquest dimarts que el projecte del complex comercial de Ses Fontanelles "és incompatible" amb l'Aeroport de Palma, ja que, donada la seva proximitat, "els accessos a l'aeroport i per extensió, de Mallorca, quedarien irremissiblement col·lapsats" i, per aquest motiu, "cal escollir".

En un comunicat emès per l'organització, s'ha detallat que, en aquest sentit, el precedent del centre comercial Fan Mallorca "és més que eloqüent per fer-se una idea del caos que s'originaria", la qual cosa, a parer seu, significaria una "gravíssima irresponsabilitat" si s'arriba a construir.

Així mateix, han fet referència a "la destrucció ambiental" que suposaria respecte a l'última zona humida de Palma, "la desaparició de la qual o conversió en parc temàtic hauria d'avergonyir la societat".

També han afegit que és "materialment impossible" una instal·lació d'aquestes característiques, perquè "no existeixen ni són possibles infraestructures per canalitzar i donar cabuda al trànsit motoritzat que suposa una instal·lació com la que es pretén".

En aquest sentit, fins i tot en el cas que fossin viables, "seria inadmissible dedicar recursos públics, finits per naturalesa, a intentar solucionar un gravíssim problema de mobilitat originat per un projecte privat".

Amb tot, Amics de la Terra ha valorat "la conjunció de forces polítiques, socials i econòmiques" en contra del projecte, i ha esperat que, amb independència de l'esdevenir judicial de l'assumpte, la mateixa determini de manera definitiva que no tiri endavant, i ha advertit que, de no ser així, "exigirà les responsabilitats a qui correspongui i on correspongui".