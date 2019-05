Amics de la Terra assegura que reclamarà la "reducció dels aspectes negatius del turisme massiu"

Publicado 29/4/2019 13:15:39 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

L'associació ecologista Amics de la Terra ha assegurat aquest cap de setmana, durant la seva assemblea anual celebrada a Orient, que aquest any "seguirà fent pressió política per reduir els aspectes negatius del turisme massiu, com la contaminació dels creuers i l'aviació".

En un comunicat emès aquest dilluns, l'entitat explica que reclamarà també la "fi dels plàstics d'un sol ús" i que sensibilitzarà a la ciutadania sobre l'impacte del seu consum en els diferents àmbits de la vida, alhora que defensarà l'autoconsum energètic, els aliments de proximitat i la mobilitat sostenible.

Així mateix, s'ha proposat com a objectius ampliar els espais naturals protegits, terrestres i marins, per "enfortir el servei de protecció i vigilància dels mateixos", així com "donar suport a la ramaderia extensiva local i ecològica".

D'altra banda, l'assemblea ha revalidat a Mariano Reaño com a president d'Amics de la Terra i dues persones noves, amb un perfil "més jove i activista", s'han incorporat a la junta directiva.