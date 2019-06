Amics de la Terra presenta una web per promoure el consum de productes de la Serra de Tramuntana

Publicado 3/6/2019 14:14:37 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Juny (EUROPA PRESS) -

Amics de la Terra Mallorca ha presentat aquest dilluns la web 'Made in Tramuntana' per facilitar i promoure el consum de productes de la Serra, és a dir, els d'origen i elaboració local que, mitjançant la seva producció, conserven el paisatge natural i cultural del lloc.

Segons ha informat Amics de la Terra en un comunicat, aquesta nova web pretén ser una eina útil tant per a visitants com a persones locals.

La web de productes i punts de venda, habilitada en quatre idiomes --català, castellà, anglès i alemany--, permet cercar tant per tipologia de producte, com per localització, facilitant trobar tots dos de manera senzilla i pràctica.

Les sis categories de productes permeten cercar entre fruita i verdura, melmelades i mel, productes d'oliveres, vins i licors, cosmètica i sabons, i uns altres, com a productes làctics o artesania.

Els punts de venda inclouen mercats municipals, cooperatives agrícoles, finques amb venda directa i petites botigues que venen totes les categories anteriors.

D'altra banda, el cercador per localització permet descobrir totes les categories disponibles més properes en el punt que interessi, dins de l'àrea protegida com a Paratge Natural de la Serra.

A més de la web, Amics de la Terra ha dut a terme activitats amb voluntariat, juntament amb turistes alemanys, en quatre jornades de Custòdia del Territori en el Barranc de Biniaraix, on es van restaurar parets de 'pedra en sec' i oliveres.

Aquestes dues activitats són alguns dels resultats del projecte pilot 'Protegeix la Serra de Tramuntana', desenvolupat entre finals 2016 i maig de 2019.