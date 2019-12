Amnistia Internacional col·laborarà amb el Govern per promoure la derogació de les sentències franquistes

Publicado 12/12/2019 16:11:10 CET

Representants de la delegació balear d'Amnistia Internacional participaran activament en diferents projectes que la Direcció general de Memòria Democràtica té previst dur a terme en l'àmbit del reconeixement i reparació a les víctimes de la dictadura franquista, com per exemple la petició de derogació de les sentències franquistes.

Segons ha informat la Conselleria d'Administracions Públiques en un comunicat, en concret, la petició de derogació de sentències està recollida en la Llei 2/2018, de 13 d'abril, de memòria i reconeixement democràtics de Balears.

El secretari autonòmic de Memòria Democràtica i Bon Govern, Jesús Jurado, ha remarcat que "es tracta d'una reclamació històrica plantejada per Amnistia Internacional, però també per les entitats memorialistes i el conjunt de la societat civil".

Altres temes reclamats per Amnistia Internacional, en els quals ja s'han fet avanços, segons el Govern, són la intervenció de fosses mitjançant els plans biennals d'exhumacions, els treballs en l'elaboració del cens de víctimes i la futura col·locació de monòlits de reconeixement en llocs singularitzats pels fets històrics ocorreguts, com serien les fosses intervingudes.

En una reunió amb representants del Govern i de l'entitat duta a terme aquest dijous, també s'han repassat qüestions en les quals el Govern té previst avançar, com per exemple "la denúncia de crim contra els drets humans davant la fiscalia per cadascun dels cossos exhumats, els casos de nens robats i la millora del tractament de la memòria democràtica en espais educatius i culturals mitjançant cicles de cinema, exposicions, centres d'interpretació i museus".