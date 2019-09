AMP.- Armengol demana modificar la Llei de finançament perquè l'educació i la sanitat no depenguin de si hi ha Govern

Publicado 17/9/2019 12:55:34 CET

"La situació d'inestabilitat estatal obliga a extremar la prudència"

PALMA DE MALLORCA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha manifestat aquest dimarts en el ple del Parlament que es necessita modificar la Llei de finançament perquè l'educació o la sanitat no depenguin de si hi ha "Govern en l'Estat o de si està en funcions".

En la seva compareixença per informar sobre la necessitat de finançament en la Comunitat, Armengol ha expressat que s'ha de "canviar el marc per assegurar els ingressos però també les despeses". "El nostre Estatut i la nostra Constitució han de blindar els drets socials que tant ens ha costat aconseguir", ha asseverat.

La líder de l'Executiu autonòmic també ha assenyalat que el compromís amb el REB està "supeditat" al fet que hi hagi "un Govern estable" a Madrid i es puguin "elaborar uns comptes" en l'Estat.

Segons ha dit, "aquesta situació d'inestabilitat estatal, que dura ja cinc anys", els obliga com govern autonòmic "a extremar la prudència", tant a l'hora d'"executar el pressupost d'aquest any com a l'hora de plantejar els comptes de 2020".