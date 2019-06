AMP.- Balears registra 486 desnonaments en el primer trimestre de l'any, un 4,52% menys que el 2018

Publicado 10/6/2019 17:07:01 CET

PALMA DE MALLORCA/MADRID, 10 Juny (EUROPA PRESS) -

El nombre de desnonaments practicats en el primer trimestre de 2019 es va situar en 486 a Balears, la qual cosa implica una variació del -4,52 per cent respecte al mateix trimestre de l'any anterior, segons l'estudi 'Els efectes de la crisi econòmica en els òrgans judicials' publicat aquest dilluns per la Secció Estadística del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

En concret, a l'arxipèlag balear, 374 van ser conseqüència de procediments derivats de la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU), mentre que 84 es van derivar d'execucions hipotecàries. Els 28 llançaments restants van obeir a altres causes.

En l'àmbit nacional, els llançaments per impagament del lloguer van experimentar un augment del 5,2% en el primer trimestre de l'any, mentre que els derivats de les execucions hipotecàries van baixar un 19,2%.

L'informe mostra que el nombre de llançaments practicats durant el primer trimestre de 2019 va aconseguir la xifra de 15.065, la qual cosa suposa un descens global del 2,2% respecte al mateix trimestre de l'any passat.

El 65,9% d'ells (10.224) va ser conseqüència de procediments derivats de la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU), mentre que el 27,9% (4.341) es va derivar d'execucions hipotecàries. Els 994 llançaments restants van obeir a altres causes.

El nombre de llançaments derivats d'execucions hipotecàries va tornar a experimentar un descens interanual, en aquest cas del 19,2%. D'aquesta manera, s'acumulen 15 trimestres consecutius en els quals es produeix un descens dels llançaments hipotecaris.

Per la seva banda, els llançaments derivats de la Llei d'Arrendaments Urbans mantenen la seva tendència a l'alça en augmentar un 5,2% en relació amb el primer trimestre de 2018.

CATALUNYA, LA REGIÓ AMB MÉS DESNONAMENTS

Com en trimestres anteriors, Catalunya (amb 3.557, que representen el 22,9% del total nacional) va ser la comunitat autònoma en la qual es van practicar més llançaments en el primer trimestre. Li segueixen Andalusia (2.499), la Comunitat Valenciana (2.119) i Madrid (1.730).

Atenent solament als llançaments conseqüència de procediments derivats de la LAU, en el primer lloc torna a situar-se Catalunya (amb 2.335, el 22,8% del total), seguida per Andalusia (1.422), (1.365) i Comunitat Valenciana (1.254).

Pel que fa als derivats d'execucions hipotecàries, la classificació l'encapçala Andalusia (914), seguida per Catalunya (826), Comunitat Valenciana (787) i Múrcia (417).

L'informe inclou també el nombre de llançaments sol·licitats als serveis comuns de notificacions i embargaments, encara que el CGPJ adverteix que aquest servei no existeix en tots els partits judicials, per la qual cosa la dada "permet mesurar l'evolució, però no indica els valors absoluts". A més, explica que "el fet que un llançament sigui sol·licitat al servei comú no suposa que aquest l'hagi executat".

Amb aquestes premisses, les dades disponibles reflecteixen que el nombre de llançaments sol·licitats als serveis comuns en el primer trimestre va ser de 19.913, un 5,6% més interanual. D'ells, 11.625 van acabar amb compliment positiu (+3,6%).

Pel que fa a les execucions hipotecàries iniciades, han llançat la xifra més baixa des del quart trimestre de 2006, ja que se'n van comptabilitzar 5.092 (-26,2%).

La comunitat autònoma amb major nombre d'execucions hipotecàries iniciades va ser Catalunya amb 1.092, el 21,4% del total nacional; el va seguir Andalusia, amb 1.065; la Comunitat Valenciana, amb 706; Madrid, amb 415; i Múrcia, amb 291.

Finalment, les dades dels judicis verbals possessoris per ocupació il·legal d'habitatges reflecteixen que en el primer trimestre han ingressat 901 demandes, de les quals se n'han resolt 647. El nombre més grans d'elles (265, que representen el 29,4% del total nacional) s'ha donat a Catalunya. Li segueixen Andalusia (134), Comunitat Valenciana (122) i Madrid (100).