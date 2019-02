AMP.- Cort emetrà un decret per a regular la circulació de patinets elèctrics a Palma

Publicado 13/2/2019 15:07:54 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El regidor de Mobilitat de l'Ajuntament de Palma, Joan Ferrer, ha anunciat aquest dimecres que Cort emetrà un decret per a regular la circulació de vehicles de mobilitat personal, entre ells els patinets elèctrics, que permetrà aparcar en punts de pàrquing de bicicleta i que ampliarà les zones de circulació per a aquests vehicles a les zones 30 de Palma.

Així s'ha expressat Ferrer després de ser preguntat per la retirada de més d'un centenar de patinets elèctrics durant els últims dies a Palma. En aquest sentit, tant el regidor de mobilitat com l'alcalde de Palma, Antoni Noguera, han insistit que, d'acord un informe de "clar i contundent" de Cort, l'activitat que desenvolupen les empreses de patinets elèctrics compartits "manca de permís municipal" i, per tant, "és il·legal" en realitzar un "ús abusiu" de la via pública. Per part seva, Noguera ha reiterat que la Policia Local "continuarà retirant" del carrer aquests vehicles.

En aquest sentit, Ferrer ha explicat que, "arran del fenomen" dels patinets elèctrics, l'àrea de Mobilitat va demanar un informe als lletrats de Cort, les conclusions dels quals remarquen la "necessitat" d'emetre un decret que reguli la circulació d'aquests vehicles "amb la mirada posada que les voreres no siguin envaïdes".

Així, ha incidit que les empreses que gestionen patinets compartits "operen sense permís municipal" i que Cort "continuarà retirant" els vehicles "sobre la base de la normativa".

Sobre aquest tema, Ferrer ha destacat que sobre la base de la normativa municipal "estan prohibits els patinets, cotxes o bicicletes compartides". En aquest sentit, ha apuntat que el cotxe compartit "pot ser una mesura positiva" per al desenvolupament de la mobilitat sostenible a Palma, encara que ha remarcat que per a permetre-ho "es necessiten les modificacions municipals i de la normativa autonòmica, que restringeix l'aplicació del cotxe compartit" a la ciutat.

Per part seva, Noguera ha aclarit que les "noves dinàmiques" de la ciutat "pretenen que la ciutat s'adapti a aquest tipus d'activitats quan ha de ser al contrari". En aquest sentit, ha expressat que la Policia "continuarà retirant" patinets ja que "no es pot fer una activitat que no és legal". "Diem sí al patinet, no a l'ocupació de la via pública", ha resolt.

'PINTADES' A SON ESPANYOLET

Preguntat per les pintades en el barri de Son Espanyolet contra el lloguer turístic, Noguera ha declarat que "Palma ha estat la primera ciutat del món a prohibir el lloguer turístic en plurifamiliars" i ha reiterat que Cort "està a disposició" dels veïns per a "inspeccionar si hi ha o no llicències".

"Hem de continuar amb el sistema d'inspecció i revisió per a minimitzar els efectes negatius d'allò establiments turístics que no actuïn com es deu", ha etzibat Noguera.