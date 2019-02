AMP.- Cort, Parlament i Consell pengen la bandera sahrauí per commemorar la proclamació de la seva república

Publicado 27/2/2019 14:23:35 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Febr. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Palma, el Parlament i el Consell de Mallorca han penjat en les seves balconades aquest dimarts la bandera sahrauí per commemorar el 43 aniversari de la proclamació de la República Àrab Sahrauí Democràtica i que, segons Cort, demostra "la resolució pacífica i democràtica del conflicte del poble".

En un comunicat emès per Cort, s'ha informat que han assistit el regidor d'Igualtat, Joventut i Drets Cívics, Aligi Molina; la presidenta de l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí, Catalina Rosselló; el regidor de Mobilitat, Joan Ferrer; la regidora de Funció Pública i Govern Interior, Aurora Jhardi, la regidora de Benestar i Drets Socials, Mercè Borràs i la regidora d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal, Neus Truyol, els qui han mostrat "el seu ple suport a l'autodeterminació del poble".

Des del Parlament, s'ha informat que la institució ha reiterat "en moltes ocasions" el seu "suport a la causa sahrauí" i que, en aquest sentit, el 9 de febrer van acollir una conferència d'Intergrups Parlamentaris 'Pau i Llibertat per al poble sahrauí', que va comptar amb l'assistència de delegacions dels parlaments autonòmics i de l'autoritat de la República Àrab Sahrauí Democràtica en els campaments de refugiats de Tindouf.

Per la seva banda, des del Consell han penjat la bandera com a acció per "visibilitzar la lluita del poble per recuperar la seva terra il·legalment ocupada pel Marroc, fa més de 40 anys", i en la qual han assistit el conseller de Participació Ciutadana i Presidència, Jesús Jurado, el delegat del Front Polisario, Ali Salem i també Rosselló, entre d'altres.