AMP.- Foment detecta una atenuació del preu dels lloguers després de l'aprovació del Reial decret

Publicado 3/7/2019 17:10:12 CET

El Ministeri de Foment ha detectat una atenuació dels preus del lloguer d'habitatge des de l'aprovació el passat mes de març del Reial decret Llei de mesures urgents per a aquest mercat, període en el qual també ha constatat un "considerable increment" de l'oferta de pisos en renda.

"El Reial decret ni ha contret l'oferta de pisos al mercat, ni ha pujat els preus", va assegurar la secretària general d'Habitatge del Ministeri de Foment en funcions, Helena Beunza.

"Els dos grans mals que es deia que el Reial decret portaria no han ocorregut", va afegir durant la seva intervenció en el 'Fòrum Immobiliari' d'Europa Press.

L'alt càrrec de Foment va qualificar així de "positiu" el balanç dels primers mesos d'aplicació de les mesures que va introduir el Decret al mercat del lloguer, a tenor de les dades que faciliten diferents agents del sector.

Entre aquestes mesures figura limitar la pujada dels preus del lloguer a l'IPC i ampliar de nou de tres a cinc anys la durada dels contractes d'arrendament.

Per recolzar les seves consideracions, la secretària general d'Habitatge es va referir a dades recopilades dels diferents portals immobiliaris.

Així, va indicar que entre abril i maig, els dos mesos immediatament posteriors a l'entrada en vigor del Decret, l'oferta, el nombre de pisos amb el cartell de 'es lloga', va créixer entre un 6% i un 9%.

"No s'ha registrat una contracció de l'oferta d'habitatge, la bèstia negra que anava a portar el Decret, sinó que l'oferta ha augmentat considerablement", va apuntar sobre este tema l'alt càrrec de Foment.

Del costat dels preus, entre aquests dos mesos van pujar un 0,9%, enfront de l'encariment del 2% que es van anotar en el mateix període de 2018. "Els preus, per tant, tampoc s'han incrementat", va afegir, per remarcar la seva atenuació d'un punt percentual.

La secretària general d'Habitatge va reconèixer que, no obstant això, tres mesos és encara un escàs temps per avaluar l'impacte d'una nova normativa i que caldrà esperar "més temps per fer un balanç més rigorós".

"MERCAT IMPERFECTE".

Així mateix, va destacar la importància de comptar amb un mercat de lloguer "sa i fort" per a "l'economia, la mobilitat dels treballadors i la competitivitat del país".

Per això, i atès que es tracta d'un mercat imperfecte", va apuntar a la necessitat de prendre mesures com les incloses en el Reial decret, i unes altres en les quals segueixen treballant, com l'articulació d'un índex estadístic sobre el preu del lloguer per suplir la transparència que emmalalteix el mercat.

Durant la seva intervenció en el 'Fòrum Immobiliari' d'Europa Press, es va referir a iniciatives articulades en altres llocs d'Europa sobre el sector, com a Berlín, on s'ha fixat un topall al preu del lloguer, per indicar que cada mercat és diferent i no se'ls pot aplicar les mateixes receptes.

Beunza considera que "no existeixen fórmules màgiques", per la qual cosa va manifestar la seva confiança a poder aconseguir un Pacte d'Estat d'habitatge per articular una política estatal a llarg termini, a uns quinze anys, coordinada amb les comunitats autònomes i el sector.