Irefrea i FAPA advoquen pel "apoderament" de les famílies per prevenir els riscos externs de nens i joves

L'Institut Europeu d'Estudis de Prevenció (Irefrea) i la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Mallorca (FAPA Mallorca) han apostat aquest divendres pel "apoderament" de les famílies enfront dels riscos externs als quals s'enfronten joves i nens.

Segons ha explicat aquest divendres el president de FAPA Mallorca, Miquel Àngel Guerrero, en la presentació del projecte final Epops, que pretén teixir aliances entre professionals i representants de les principals federacions d'associacions de pares i mares per aconseguir l'apoderament familiar, "les agressions vénen de fora, on neixen els riscos", referint-se principalment al "abús" en el consum de substàncies, com l'alcohol, entre els joves.

No obstant això, existeixen altres riscos, tal com ha explicat la presidenta de l'European Parents' Association, Arja Kraunchenberg, en referència a "la salut nutricional" i a "Internet i les seves addiccions".

Per atendre tots aquests factors de risc, Guerrero veu necessari "prendre consciència de l'entorn, treballar en xarxa i aconseguir visibilitat i presència social" perquè, segons ha explicat, "l'apoderament incrementa les responsabilitats".

"UNA RESPONSABILITAT COMPARTIDA"

En aquest sentit, ha assenyalat que les famílies reclamen tenir un primer paper sobre l'educació i la responsabilitat dels seus fills però també reclamen que sigui compartida. "És un element de justícia repartir aquesta responsabilitat sobre tots els actors", ha afegit.

Així mateix, ha dit que "no és suficient" treballar en primària, sinó que també s'ha de fer en secundària i en l'adolescència.

En aquest sentit, també s'ha pronunciat la representants d'Irefrea a Portugal, Rosario Mendes, qui ha posat l'accent principalment a "trencar mites i implicar a la família en la prevenció de riscos dels seus fills". Per això, segons ha dit, "cal donar-los eines", referint-se a "coneixements, reconeixements i xarxes de suport".

Durant la jornada també han estat presents la directora general de Salut Pública i Participació, Maria Antònia Font, i la directora general d'Infància, Joventut i Famílies, Marta Carrió.