AMP.- PP i Ciudadanos critiquen en el Congrés el REB i CC avisa que és un "engany" per als balears

28/2/2019

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El Partit Popular i Ciudadanos han criticat el decret llei del Règim Especial de Balears (REB), que s'ha sotmès a la seva convalidació al Congrés aquest dijous, i Coalició Canària, que té un règim similar per al seu arxipèlag, ha avisat que és "un engany" per als balears.

El REB és un instrument similar al règim especial de les Illes Canàries amb el qual es tracta d'esmorteir els efectes de la insularitat en matèria de transport, energies i inversions d'Estat.

Segons ha explicat el diputat del PP José Vicente Marí Bosó, és "el súmmum del frenesí" que el Govern de Pedro Sánchez vulgui aprovar un decret que "el PP ja havia aprovat" al Govern de Mariano Rajoy, per la qual cosa "ja està en vigor en 2017".

Ha insistit que el decret llei "té en el seu contingut coses que ja estaven" pel que, des del seu punt de vista, "no suposa cap esforç". A més, li ha puntualitzat que fer política "no és dedicar-se a aprovar 29 decrets lleis, i els que queden --fins al final de la legislatura-- per quedar bé i no resoldre res".

"És una vergonya. L'única innovació que ha deixat colar alguna cosa és en matèria d'inversions, que a més deixa els balears en pitjor condicions que el que es disposa ja", ha assenyalat Marí Bosó en la seva intervenció en l'últim ple abans de dissoldre Les Corts el proper 5 de març.

El diputat popular ha destacat que el REB proposat pel Govern central només s'explica perquè el PSOE "té mala consciència en haver votat en contra en el mateix, al seu moment" i llavors "ara té la urgent necessitat de votar a favor" de cara a la campanya electoral ja que els últims vuit mesos "han estat debades per als espanyols" ja que, al seu parer, "no s'ha resolt res".

CS ACUSA Al PSOE D'USAR EL REB PER A CAMPANYA ELECTORAL

Per la seva banda, el diputat de Ciudadanos, Vicente Tingues Oliver, el partit del qual s'ha abstingut, ha lamentat que, a més de ser "el vell REB", el PSOE l'hagi fet per donar "munició als nacionalistes, burlant la democràcia".

Considera que es tracta d'electoralisme", perquè "ha venut fum" amb aquesta proposta, ja que "no es concreten" les dotacions pressupostàries destinades al REB. "De què serveix si no es concreta?", ha preguntat en la seva intervenció després de puntualitzar que és "una presa de pèl als balears".

"Estem d'acord en què la insularitat genera costos i que afecten a la productivitat i el cost de vida dels balears però aquestes declaracions són només intencions, són vagues", ha sustentat Tingues Oliver que creu que abans que arribés Pedro Sánchez a la Moncloa, "s'estava negociant un REB molt millor".

És per això, que ha confirmat que la seva formació no pot donar suport el decret llei proposat pel Govern socialista però sí ha promès que Ciudadanos "lluitarà per un veritable REB amb mesures concretes reflectides en les partides pressupostàries".

PER A COALICIÓ CANÀRIA, UN CANT Al SOL

Una altra de les crítiques més destacada avui a l'Hemicicle ha estat la de la diputada de Coalició Canària, Ana Oramas, que ha anunciat la seva abstenció per considerar que el REB que marca el Govern "és un engany".

"Que no s'enganyin, és un cant al Sol. Un decret no té valor, s'ha de tramitar una llei orgànica per a les compensacions de la insularitat", ha assegurat Oramas en recordar que les Illes Canàries tenen el Règim Econòmic Fiscal (REF) "que va estar negociant-se durant vuit anys fins que va tenir autorització de Brussel·les".

La diputada canària li ha aconsellat per tant a la presidenta de Balears, Francina Armengol, que tingui "cura" ja el REB que ofereix el Govern central és "una expectativa falsa", com ha comprovat amb el seu arxipèlag després que "Sánchez vulnerés el REF en els PGE" que va presentar en la Cambra baixa i que van ser rebutjats.

Encara així, ha promès que CC seguirà "treballant amb l'Estat, sigui el PP o el PSOE" perquè es tracta "de treballar junts i que tots estiguin en les mateixes condicions" en comptes de "enfrontar" a les CA

RESTA DE PARTITS

Per la seva banda, el diputat d'Units Podem, Juan Pedro Ylanes Suárez, ha celebrat el decret llei "que posa fi" a les conseqüències de la insularitat, encara que ressalta que ve "amb anys de retard".

A més, ha assenyalat que ha trobat "a faltar" que en el decret llei no s'hagi tractat el tema de l'habitatge que és "la màxima preocupació" dels balears posat que el mercat hipotecari balear, segons ha assenyalat, "es mou gràcies a les rendes mitjanes i altes".

"Arriba tard, malament i amb presses, però almenys ve", ha opinat també el portaveu de Compromís, Joan Baldoví, que espera que el REB "compensi l'aïllament" de les Illes Balears en la propera legislatura malgrat que ni PP ni PSOE "han sabut entendre a temps aquesta necessitat". De totes maneres, Balvodí ha asseverat que és "un primer pas per assegurar la mobilitat dels balears".

El portaveu d'ERC, Joan Tardà, ha defensat el decret encara que ha advertit que encara "queden temes fonamentals" que resoldre com és la gestió de ports i aeroports, tant a Illes Balears com a Catalunya, "independentment del color polític" que estigui al Govern.

Malgrat això, creu que cal "col·laborar amb els governs que manifesten algun interès, sigui electoralista o no, a solucionar els problemes dels ciutadans". "És francament un avanç encara que és evident que les branques no impediran que nosaltres seguim denunciant el bosc de les mesures fiscals que sofreix Balears", ha finalitzat.