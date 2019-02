Ancove alerta que 424 comerciants perillen a Balears per la prohibició del dièsel en 2025

Publicado 13/2/2019 10:30:51 CET

MADRID/PALMA DE MALLORCA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

L'Associació Nacional de Comerciants de Vehicles (Ancove) ha alertat que l'aprovació, aquest dimarts, de la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica de Balears, que contempla la prohibició de vehicles dièsel des de 2025, pot posar en risc la continuïtat dels 424 comerciants de vehicles d'ocasió que treballen a la regió.

L'organització va recordar que en l'actualitat existeix un 'estoc' de 10.000 vehicles dièsel que, en la seva opinió, tindrà "una difícil sortida" en el mercat balear després de l'aprovació d'aquesta llei i que, en el millor dels casos, "hauran de ser liquidats amb pèrdues o fins i tot exportats a altres regions d'Espanya".

"Cal entendre que la majoria dels negocis de venda de vehicles d'ocasió que exerceixen a les illes són petits propietaris que viuen al dia i que no disposen de suficient múscul financer per a afrontar semblant crebant econòmic", van destacar des de Ancove.

En aquesta línia, l'associació va indicar que aquesta mesura pot fer que els consumidors es retreguin a l'hora de comprar un cotxe dièsel, davant l'efecte del "desconcert i la incertesa" entre els consumidors espanyols amb els missatges llançats per les administracions central, autonòmiques i locals.

Així, Ancove va destacar que, en l'actualitat, existeix escassetat en el mercat d'usats de models de gasolina, híbrids i elèctrics i que el 65% de les vendes d'ocasió correspon a dièsel. A més, va destacar que l'entrada en vigor d'aquesta nova llei provocarà un encariment dels automòbils usats a la regió.

El president de l'organització, Elías Iglesias, va afirmar que tota prohibició ha d'anar acompanyada de mesures que permetin que es dugui a terme una transició ordenada i va recordar que els més de 400 comerciants de Balears donen un servei "vital" a aquells ciutadans que opten per un vehicle d'ocasió, en la majoria dels casos perquè no poden accedir a un nou.

"Si el Govern no estableix ajudes per a ordenar la transició, sofriran les famílies que viuen de la venda de turismes d'ocasió, però especialment els ciutadans menys rics que veuran com augmenta el preu dels turismes de segona mà de la regió", va assenyalar Iglesias.