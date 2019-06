Anellen a dues àguiles peixateres en el Parc Natural de la Península de Llevant

Publicado 10/6/2019 11:54:56 CET

L'espècie està amenaçada i compte en Balears amb una població reproductora formada per 25 parelles

PALMA DE MALLORCA, 10 Juny (EUROPA PRESS) -

Ornitòlegs del Grup d'Ornitologia Balear (GOB) i treballadors del Parc Natural de la Península de Llevant han col·laborat en l'anillament de dos pollets d'àguila peixetera nascuts enguany al Parc, segons ha informat el GOB en una nota.

Segons ha recordat l'entitat ecologista, aquest any només una de les parelles ha aconseguit reproduir-se i criar als pollets que han estat anellats. En aquest sentit, les cries abandonaran el niu en tres o quatre setmanes, període després del qual s'aniran de l'Illa per estar un any fora de Balears i, en uns anys, reincorporar-se a la població reproductora de Mallorca.

Des del GOB han destacat que les anelles faciliten la identificació a distància dels exemplars amb l'ajuda de telescopis terrestres que, entre altres qüestions, han ajudat a descobrir que un nombre important d'àguiles nascudes a Menorca s'han incorporat a la població mallorquina o que diverses àguiles passen l'hivern en el sud de la Península o a Àfrica.

Cal recordar que l'àguila peixatera és una espècie amenaçada i catalogada com a vulnerable que, a Balears, compta amb l'única població reproductora mediterrània formada per 25 parelles. A més, el GOB ha assenyalat que aquest tipus d'au requereix de zones de costa ben conservades per nidificar, per la qual cosa la seva recuperació en el Parc Natural de Llevant és un indicador de la "bona qualitat ambiental" de la cosa en aquest espai.