Apaema i Mallorca Preservation Fund signen un acord per substituir el plàstic convencional per biodegradable

L'associació de productors ecològics Apaema i Mallorca Preservation Fund (MAPF) han signat aquest dilluns un acord per substituir el plàstic convencional per biodegradable per un període de tres anys i pel quin es beneficiaran quinze productors de Mallorca.

Segons han informat ambdues entitats en un comunicat, el plàstic d'embuatat s'empra tradicionalment en agricultura per evitar la competència entre el cultiu hortícola i les plantes espontànies, protegeix el sòl però no obstant això ho escalfa.

Aquesta acció tindrà, segons Apaema i la Mallorca Preservation Fund, un impacte positiu damunt del medi ambient perquè no deixarà residus i s'estalvien recursos naturals en la seva fabricació.

En virtut de l'acord, Apaema coordinarà la compra conjunta de plàstic biodegadable per als seus socis i MAPF subvencionarà amb un percentatge el sobrecost que té aquest plàstic respecte del convencional.

Fins ara, la substitució no havia estat possible a causa del sobrecost que té la versió biodegradable a diferència del plàstic convencional, molt més assequible.

Gràcies a l'ajuda econòmica de MAPF, els productors han obtingut un preu competitiu que els ha permès fer el canvi.

El nou plàstic, que està fabricat amb matèries primeres naturals compostables i es dissol a la terra en menys d'un any, té els mateixos avantatges que el plàstic convencional.