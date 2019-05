Aprovada la despesa per a la contractació de les UVAI per atendre a alumnes amb TEA en els dos propers cursos

Publicado 24/5/2019 14:38:28 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Maig (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprovat aquest divendres l'autorització prèvia per contractar el servei i per exercir les competències en matèria d'autorització i disposició de l'expedient de despesa relativa a la contractació per realitzar el programa d'Unitats Volants d'Atenció a la Integració (UVAI).

Segons ha informat la portaveu del Govern, Pilar Costa, en un comunicat, aquest programa està destinat a atendre a l'alumnat amb trastorn de l'espectre autista (TEA) que requereixi una atenció i un seguiment especialitzat per als cursos 2019-2020 i 2020-2021.

Actualment, a Balears hi ha 1.735 alumnes, dels quals 1.522 estan escolaritzats a centres ordinaris i 213 en centres d'educació especial.

En els últims anys la Conselleria d'Educació i Universitat, a través de la Direcció general d'Innovació i Comunitat Educativa ha tramitat diversos expedients de contractació per realitzar el programa d'Unitats Volants d'Atenció a la Integració (UVAI) per atendre a l'alumnat amb trastorn de l'espectre autista (TEA).

Aquesta tasca ha proporcionat una resposta educativa més ajustada i adaptada a les característiques dels alumnes que presenten aquestes necessitats educatives especials, per la qual cosa aquest servei ha estat útil i significatiu i es valora molt positivament.

Per tot això, és necessari tramitar un nou expedient de contractació per garantir el servei per als cursos escolars 2019-2020 i 2020-2021. El valor benvolgut d'aquest contracte és de 1.209.600 euros.

D'altra banda, també s'ha aprovat l'autorització prèvia per a la contractació per dur a terme el servei de la Unitat Volant d'Ajudes Tècniques a la Inclusió Educativa (UVAT) per atendre a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat motriu que requereixen suport a l'autonomia i a l'aprenentatge, als sistemes augmentatius i alternatius de la comunicació, i l'accés a l'ordinador i a l'entorn escolar per als cursos escolars 2019-2020 i 2020-2021.

Aquesta contractació suposarà una inversió estimada de 806.400,01 euros.