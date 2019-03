Aprovat el contingut del Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus no Perillosos d'Eivissa

Publicado 7/3/2019 17:09:34 CET

EIVISSA, 7 Març (EUROPA PRESS) -

El Consell d'Eivissa ha aprovat aquest dijous el contingut del Pla

Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus no Perillosos d'Eivissa, que serà elevat a ple per a la seva aprovació.

Segons ha informat en un comunicat, posteriorment, s'obrirà un període d'informació pública i consultes i es remetrà a la Comissió de Medi ambient del Govern abans de la seva aprovació definitiva.

L'objectiu del document és revisar els objectius de l'anterior Pla, planificar actuacions segons la normativa actual i definir les mesures a executar per aconseguir nous objectius.

Segons ha remarcat el Consell, s'acompleix la normativa europea, estatal i autonòmica en relació a planificació i gestió de residus.

En el Pla es realitza un diagnòstic sobre la situació actual de la gestió de residus a Eivissa i es duu a terme una previsió de futur estructurada en tres possibles escenaris en relació a l'evolució de la generació de residus, considerant la situació més favorable, la menys i una intermèdia. També es realitza una estimació de les necessitats pressupostàries per executar línies d'actuació.

Entre els seus objectius es troba reduir en pes la generació de residus per habitant i any, aconseguint també que el 2020 el 100 per cent dels residus siguin tractats abans de ser destinats a dipòsits controlats.