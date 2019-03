Aprovat el registre de persones acreditades per impartir formació associada a certificats de professionalitat

Publicado 15/3/2019 14:30:32 CET

La portaveu del Govern, Pilar Costa, ha anunciat aquest divendres l'aprovació del Decret que crea el Registre públic de persones formadores per impartir accions formatives dirigides a obtenir certificats de professionalitat gestionades o supervisades pel Servei d'Ocupació de Balears (SOIB).

"La norma estableix el procediment per realitzar la inscripció voluntària, així com els procediments per fer actualitzacions, comprovacions, modificacions i baixes", ha explicat en roda de premsa.

Aquest registre, adscrit al SOIB amb caràcter administratiu, únic, gratuït i públic, té com finalitat comptar amb una base de dades pública de persones formadores que garanteixi el compliment dels requisits per impartir formació associada a certificats de professionalitat, així com facilitar a les entitats i organitzacions pertinents la gestió de les accions formatives.

Les persones interessades hauran d'acreditar que compleixen els requisits exigits mitjançant la presentació de documentació original, en format digital verificable electrònicament o còpia simple escanejada amb declaració jurada de la seva autenticitat.

La inscripció suposa el reconeixement dels requisits, acadèmics i professionals, que garanteixin que les persones formadores registrades dominen els coneixements relacionats amb la unitat de competència a la qual està associat cada mòdul que sol·licitin impartir, i eximeix a les entitats de formació de la presentació de la documentació justificativa d'aquests requisits davant el SOIB.