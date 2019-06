ARCA demana al Consell que declari s'Hort d'en Coll Bé d'Interès Cultural o Bé Catalogat

Publicado 5/6/2019 16:58:05 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Juny (EUROPA PRESS) -

L'Associació per a la Revitalització dels Centris Antics (ARCA) ha demanat a la direcció insular de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca que declari s'Hort d'en Coll Bé d'Interès Cultural (BIC) o Bé Catalogat.

Segons ha informat ARCA en un comunicat, la zona presenta valors culturals, tant de tipus paisatgístic com de patrimoni etnològic i d'arquitectura tradicional o popular.

Per aquest motiu, demanen al Consell "que es coordini amb els organismes encarregats per a la protecció de la Serra de Tramuntana i l'Ajuntament de Selva per catalogar, valorar i determinar mesures de protecció per a tots els elements presents en s'Hort d'en Coll".

Segons han explicat, s'emparen en la Llei de Patrimoni Històric de les Illes per demanar la incoació amb un article que determina que "les persones físiques i jurídiques que observin perill de destrucció o deterioració en un ben integrant del patrimoni històric ho hauran de posar en coneixement de qualsevol administració pública de forma immediata".

Així mateix, també recorden que un altre article diu que "qualsevol administració pública podrà instar l'adopció de l'acord d'iniciació. La decisió de no iniciació del procediment haurà de ser motivada".