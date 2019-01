ARCA reivindica la conservació de Son Busquets i diu que "és compatible" amb l'ús del nou projecte de Cort

Publicado 22/1/2019 14:01:41 CET

L'Ajuntament pretén derrocar la majoria dels edificis del complex mentre que ARCA lluita per la conservació total

PALMA DE MALLORCA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

L'Associació per a la Revitalització de Centres Antics (ARCA) ha reivindicat, aquest dilluns, la conservació de tots els edificis del parc militar de Son Busquets en el projecte que Cort té per aquest complex, que implica donar un nou ús al parc i construir habitatges protegits conservant solament una part dels edificis.

Segons ha informat l'entitat en un comunicat, el projecte de l'Ajuntament i el nou ús que es pretén donar, és "compatible amb la protecció d'aquest fragment de la nostra història i del nostre patrimoni", per la qual cosa demanen la total conservació dels edificis.

L'entitat ha recordat que fa ja tres anys i mig que lluiten "per obrir els ulls als responsables municipals" que Son Busquets "no és un solar, sinó que és una caserna militar amb molts edificis i amb un entramat que s'ha de conservar".

ARCA ha convidat a la ciutadania en el seu comunicat a assistir a la inauguració de l'exposició 'Explotam Son Busquets' que se celebrarà divendres que ve dia 25 de gener a les 20.30 hores a l'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears.

L'exposició està organitzada pels Joves Arquitectes de Mallorca (JAM) i en ella es podran observar sobre les alternatives per conservar Són Busquets.

Des d'ARCA esperen que l'exposició "sigui un punt d'inflexió i que l'Ajuntament de Palma opti per la conservació". "Son Busquets és una oportunitat per a la ciutat de Palma. És una de les poques oportunitats que tenen per fer un urbanisme modern, no destructor i integrador", han expressat en el seu comunicat.

Durant la inauguració de l'exposició es durà a terme una entrega dels premis en les quals es valoraran propostes per al nou projecte de canvi d'ús. En concret es donaran sis premis a propostes urbanístiques i arquitectòniques, i tres esments especials, una de les quals per a un grup de persones d'ARCA que van presentar un relat amb el títol 'Tot és possible a Son Busquets'.