Armemgol reconeix que "manca habitatge" públic a Balears però "s'ha avançat bastant més del que hi havia el 2015"

Publicado 22/10/2019 12:07:15 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha reconegut aquest dimarts en el Parlament que "falta habitatge" públic a Balears, ja que és un "accés massa car per a molts ciutadans", per la qual cosa "fa quatre anys que es treballa en polítiques d'habitatge públic" per combatre-ho que han permès que "s'hagi avançat bastant més del que hi havia el 2015", quan va acabar l'anterior legislatura 'popular'.

La presidenta ha explicat que s'estan construint 511 habitatges protegits (VPO) i que hi ha una política i un pla per a això i poder cedir en règim de lloguer social habitatges de grans propietaris. "Cal no oblidar que evidentment hi ha gent en llista d'espera per accedir a les VPOs, si bé el Govern els ofereix suport mentre", ha afegit.

En aquest sentit, ha recordat que l'Executiu autonòmic ha desenvolupat polítiques de suport al lloguer, amb les quals se subvenciona entre un 40 i un 50 per cent d'aquest. De fet, s'han beneficiat més de 3.000 famílies, segons ha concretat Armengol.

Armengol ha respost així a pregunta del portaveu en el Parlament de Cs, Marc Pérez-Ribas, sobre l'estat de les llistes d'espera de les VPO, que ha titllat "d'imprescindibles".