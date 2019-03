Armengol acudirà aquest dimecres a la ITB de Berlín per veure l'estand de Balears i dels Consells Insulars

Publicado 6/3/2019 10:08:32 CET

La presidenta del Govern, Francina Armengol, acudirà a les 10.00 hores d'aquest dimecres a la fira turística ITB de Berlín per fer un recorregut per l'estand de Balears, així com pel dels Consells Insulars i els dels coexpositors, entre altres qüestions.

Segons ha informat Presidència en un comunicat, Armengol, que viatjarà acompanyada de la consellera d'Innovació, Investigació i Turisme, Bel Busquets, assistirà a les 10.30 hores a la signatura del memoràndum de bones pràctiques entre l'Aetib, la Direcció general d'Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus del Govern i les ONG alemanyes Ondine i Futouris, que tindrà lloc a la plaça de l'estand.

A continuació, es farà la presentació 'Illes Balears, una destinació sostenible' i, al voltant de les 12.00 hores, Armengol i Busquets atendran als mitjans de comunicació a la plaça del stand de Balears.

A les 12.30 hores, la presidenta i la vicepresidenta del Govern assistiran a la presentació del distintiu Hotels Justs, que farà la confederació de sindicats en l'àgora de l'estand de Balears i a la 13.00 hores visitaran els estands de Mallorca i Eivissa, per acudir a les 13.30 hores a la presentació 'Whales Experience', a càrrec de Palma Aquarium, s l'àgora de l'estand de Balears.