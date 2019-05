Armengol agraeix al Govern central que ajudi les empreses espanyoles presents a Cuba

Publicado 6/5/2019 13:17:25 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Maig (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha agraït aquest dilluns a la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, que des del Govern central s'hagi decidit ajudar les empreses espanyoles presents a Cuba, que es troben en un moment de "dificultats i incertesa" per la situació política del país.

"Crec que la ministra ha fet un gran gest polític en donar suport a aquestes empreses perquè puguin mantenir els seus negocis empresarials", ha explicat en roda de premsa, al que ha afegit que "en el sector turístic internacional hi ha grans empreses procedents de Balears".

Per això, ha agraït a la ministra que des de l'Executiu central s'estigui donant suport a aquestes empreses. "Crec que no podria ser d'una altra manera però no sempre succeeix això", ha conclòs.