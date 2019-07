Armengol apel·la a la "responsabilitat i sentit comú" per formar "amb rapidesa" un Govern amb Sánchez com a president

Publicado 24/7/2019 12:33:07 CET

EIVISSA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha confiat aquest dimecres en què existeixi la "suficient responsabilitat i sentit comú" perquè es conformi "amb rapidesa" un Govern d'Espanya encapçalat per Pedro Sánchez, ja que és "bastant evident que el PSOE va guanyar les eleccions".

Durant una visita a Eivissa, Armengol ha expressat que desitja que hi hagi un Govern d'Espanya el més aviat possible, tal com ja ha manifestat en diferents ocasions.

"És evident que es necessita estabilitat en aquest moment a Espanya, emprendre mesures que no depenen de les competències del Govern i del Consell, però que són absolutament necessàries", ha afegit Armengol, recordant la necessitat del règim fiscal, entre altres coses.

Segons ha dit, la "sensació d'incertesa" existent a Espanya des de fa temps "no ajuda a que se segueixi creixent econòmicament, ni a poder redistribuir la riquesa d'una forma justa i que les competències de les Comunitats Autònomes puguin ser exercides adequadament".

La presidenta ha confiat que aquest dijous, en la segona votació del debat d'investidura, Pedro Sánchez sigui designat president i es pugui iniciar una legislatura "de tranquil·litat, solidesa i d'afrontar els reptes". Amb tot, Armengol no ha volgut pronosticar el què pot succeir aquest dijous perquè no té "informació de dins i no seria assenyat".

El Ple del Congrés va rebutjar aquest dimarts la investidura del candidat socialista, que només va sumar 124 vots a favor, els 123 del PSOE i el del diputat del Partit Regionalista de Cantàbria (PRC), enfront dels 170 'no' de PP, Ciudadanos, Vox, Esquerra Republicana (ERC), Junts, Coalició Canària (CC), Unión del Pueblo Navarro (UPN) i el de la portaveu parlamentària d'Unides Podem, Irene Montero -que havia emès el seu vot telemàticament-. Per la seva banda, la resta del grup d'Unides Podem, PNB, EH Bildu i Compromís es van abstenir.