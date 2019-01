Armengol assegura que el PP és un partit que està en "descomposició" tant a Balears com en l'àmbit nacional

Publicado 23/1/2019 14:42:29 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha assegurat aquest dimecres que el PP és un partit que està en "descomposició", tant a Balears com en l'àmbit nacional, després d'haver impulsat "unes males polítiques per als ciutadans en tema de retallades", entre altres qüestions.

Armengol ha fet aquestes declaracions als mitjans de comunicació durant la seva assistència a la fira de turisme Fitur a Madrid, i després d'assabentar-se que l'expresident del Govern balear José Ramón Bauzà ha anunciat que es dóna de baixa com a militant del PP i que renuncia a la seva acta com a senador del PP per Balears.

El fins ara senador 'popular' ha informat d'aquesta decisió als mitjans de comunicació a través d'una carta en la qual acusa el seu partit d'haver estat a Balears "el que ha sembrat i regat un nacionalisme que l'esquerra no ha necessitat més que explotar".

En resposta a això, la presidenta ha explicat que actualment està tenint lloc "un replantejament de la dreta" després que el PP en l'àmbit nacional hagi "estat immers en un procés de corrupció després del qual no ha sabut donar la cara davant dels ciutadans".

"Les decisions dels militants del PP a mi no em concerneix valorar-les, això ja ho valorarà Bauzà", ha conclòs.