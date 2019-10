Armengol assenyala que "no ajuda molt" que es posin pegues a la gestió de Sánchez sense tenir tota la informació

Actualizado 17/10/2019 12:19:48 CET

"La violència no és el camí per res, la condemnem i demanem seny i responsabilitat"

PALMA DE MALLORCA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha comentat aquest dijous que considera que el president de l'Executiu central en funcions, Pedro Sánchez, està actuant de forma "adequada" en relació a la situació que està vivint Catalunya després de la sentència del 'procés' i, en relació a si s'hauria d'haver citat amb polítics catalans --tal com ha fet amb els líders del PP, Podem i Ciutadans--, ha explicat que "no ajuda molt" que, des de "diferents veus", es posin "pegues" a una situació que "no es controla directament". "No tinc la informació d'amb qui parla Pedro Sánchez o amb qui no", ha manifestat la líder socialsita.

En declaracions als mitjans de comunicació, Armengol ha manifestat que la seva posició és de "responsabilitat màxima" i de "no interferir en una situació molt conflictiva i complicada". Per això, ha reincidit en el seu missatge de realitzar una crida "al diàleg, la responsabilitat i el seny, que és més necessari que mai".

Així mateix, Armengol ha manifestat que "la violència no és el camí, absolutament, per res". "La condemnem i demanem seny i responsabilitat" doncs, tal com ha dit, "són moments de moltes emocions controvertides" i, en aquest sentit, ha remarcat que "els conflictes polítics han de resoldre's des de la política".

Almenys 33 persones van ser detingudes i 46 agents de les forces de seguretat van resultar ferits durant els disturbis d'aquest dimecres a Catalunya contra la sentència del 'procés', segons el balanç ofert per Interior, en la tercera nit consecutiva amb incidents. El gruix de les detencions s'han produït a Barcelona, 12, i Lleida, 11, mentre que cinc persones han estat detingudes a Tarragona, tres a Girona, una a Manresa i una altra a Vilanova i la Geltrú.