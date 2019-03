Armengol assisteix aquest dijous al VII Congrés Nàutic amb la secretària general de Transports del Ministeri de Foment

Publicado 14/3/2019 12:35:22 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, juntament amb la secretària general de Transports del Ministeri de Foment, María José Rallo del Olmo, assistirà a les 09.30 hores d'aquest dijous a l'acte d'inauguració de la VII edició del Congrés Nàutic a l'Auditori Mallorca del Palau de Congressos.

Segons ha informat Presidència en un comunicat, Armengol també estarà acompanyada per membres del Govern, com el conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, i el de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons; així com per la delegada del Govern, Rosario Sánchez, i el president de l'Associació d'empreses Nàutiques de Balears (Aenib), Jaime Vaquer, entre uns altres.